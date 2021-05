Mangiare cibo in scatola è una pratica abbastanza diffusa oggi, soprattutto per via del tempo che scorre veloce tra mille impegni e cose da fare. Per questa ragione spesso si preferisce risparmiare ore in cucina e mangiare qualcosa velocemente e rimettersi subito a lavoro.

L’alternativa pertanto è pranzare o cenare con del cibo in scatola. Stiamo parlando dei prodotti in latta. Ciò che si sottovaluta, però, sono gli ingredienti aggiuntivi come i conservanti, lo zucchero o il sale.

Secondo alcuni studi, quando si realizza del cibo in scatola si riduce il suo valore nutrizionale aumentando dall’altro lato il rischio di essere esposti al BPA e al nichel.

Queste sono sostanze che potrebbero non fare bene alla salute specie se consumate in grandi quantità. Per questa ragione è bene non farne abuso.

Ecco i tre cibi in scatola a cui bisogna prestare attenzione

In particolare, i cibi in scatola che siano acidi, grassi o salati possono rilasciare queste sostanze passando dal contenitore al contenuto. In particolare, tutti conoscono questi 3 cibi in scatola ma attenzione a mangiarli spesso perché si possono correre dei rischi per la nostra salute.

Ci riferiamo alla carne in scatola, al tonno in scatola e ai pomodori pelati in scatola. La carne in scatola è spesso ricca di conservanti e prodotti la cui lavorazione può essere di dubbia provenienza. Per questo motivo, specie per gli amanti della carne, bisogna fare attenzione a non farne un consumo eccessivo.

Il tonno in scatola e i pomodori pelati

Passando al tonno in scatola, gli esperti lo sconsigliano soprattutto per le donne in dolce attesa. Il motivo è l’elevata presenza del mercurio che può essere dannosa. L’alternativa potrebbe essere scegliere prodotti che siano conservati in vetro oppure ovviamente il tonno fresco.

Inoltre, se si ha bisogno di cibi che contengano l’omega 3, il tonno non è l’unico. Infatti, può essere sostituito dall’olio di lino, dalle noci o dai semi di lino. Infine, abbiamo i pelati la cui preparazione in scatola può portare al rilascio del BPA.

Il motivo è il loro alto grado di acidità che entra in contatto con il contenitore. Anche qui meglio scegliere pomodori freschi oppure quelli conservati in vetro.

Quindi tutti conoscono questi 3 cibi in scatola ma attenzione a mangiarli spesso perché si possono correre dei rischi per la nostra salute.