L’albero del limone è un arbusto sempreverde molto particolare. Originario dell’Indocina e dell’India, è facilmente riconoscibile grazie alle sue foglie dal colore verde intenso e dai suoi frutti di forma ellittica. Gialli, succosi, profumati e con una buccia spessa ricca di oli essenziali.

Un albero che cresce liberamente in giardino o che può essere coltivato in vaso (in terrazzo o in balcone). L’albero del limone non ha bisogno di molte cure e ci regala i suoi frutti anche più volte l’anno.

Sappiamo che l’albero del limone è un arbusto molto resistente, cresce sano e rigoglioso e non ha particolari problemi. Ma facciamo attenzione, perché se non gli dedichiamo alcune piccole attenzioni fondamentali, la nostra pianta coltivata in vaso potrebbe smettere di crescere, perdere le foglie e ammalarsi in poco tempo.

Infatti, in pochi sanno che per recuperare una pianta di limone sofferente bastano solo questi piccoli accorgimenti.

Sappiamo che le innaffiature sono molto importanti, ma la nostra pianta necessita anche di concimi specifici. Questo per evitare che le foglie e i frutti si ammalino. Infatti l’albero coltivato in vaso ha necessità di assorbire una maggiore quantità di nutrienti. Ha bisogno, perciò, di un concime ricco di potassio, azoto e ferro.

Ad esempio, in questo precedente articolo “Molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale” abbiamo spiegato come preparare un concime naturale ricco di azoto.

Anche la somministrazione di ferro chelato è molto importante per recuperare la nostra pianta, ma è altresì fondamentale per evitare che le foglie ingialliscano e si ammalino.

Potatura, luce e l’importanza del vaso

La posizione della pianta è molto importante. Il limone necessita di luce e di calore, ma evitiamo di sistemare l’albero in un luogo dove ci sono delle correnti di aria. Infatti, una cattiva esposizione potrebbe provocarle uno shock termico. Se durante l’inverno la pianta è sofferente, mettiamola a riparo e copriamola con un telo traspirante e impermeabile.

Molte volte non ci pensiamo, ma anche il vaso ha la sua importanza. Utilizzarne uno di terracotta, non solo darà più stabilità alla pianta ma non le farà subire gli sbalzi termici.

Infine, la potatura dovrà avvenire subito dopo l’inverno. Ma evitiamo di essere troppo severi perché si potrebbe compromettere la produzione dei frutti.