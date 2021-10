Il periodo tra settembre e ottobre è tipicamente quello della vendemmia. L’uva matura e viene raccolta e di qui si produce il vino oppure si vendono i grappoli al supermercato. Quindi, si tratta di un frutto autunnale che in queste settimane moltissimi troveranno sulla propria tavola.

Oggi, quindi, vedremo come conservare bene l’uva, così da non farla andare a male e potersela godere fino all’ultimo acino.

Il delizioso e sano frutto

L’uva è chiaramente uno dei grandi vanti della cucina italiana. Sappiamo che il suo utilizzo principale risiede nella produzione di vino. Dalle Langhe al Chianti, passando per la Franciacorta e le zone del Primitivo, tutta la penisola regala un vino clamoroso grazie alla sua uva.

Ma l’uva è anche ottima e molto sana quando viene mangiata come frutto. Contiene sostanze che hanno un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Contiene, infatti, vitamina C, che combatte l’azione dei radicali liberi e quindi rallenta l’ossidazione delle cellule e l’invecchiamento.

Si tratta, insomma, di un frutto buono e sano, che sarebbe un peccato far andare a male. Vediamo quindi come conservarlo al meglio.

Per conservare perfettamente l’uva sfruttiamo questo semplice e geniale trucco a costo zero

Ci sono alcuni accorgimenti che quasi tutti conoscono. Tra questi, troviamo la scelta al supermercato. Non prendiamo uva troppo matura, altrimenti andrà a male troppo presto.

Poi stiamo attenti al lavaggio. Infatti, è vero che è necessario lavare l’uva prima di consumarla, ma non laviamola tutta appena acquistata. L’uva, infatti, marcisce più in fretta quando entra a contatto con l’acqua. Quindi, laviamo pian piano solo la quantità d’uva che vogliamo consumare per il prossimo pasto.

C’è poi un trucco che è meno conosciuto, ma fondamentale per conservare al meglio la nostra frutta. L’uva per conservarsi deve poter beneficiare dell’umidità dell’aria, quindi dobbiamo lasciarla respirare.

Molto spesso, il contenitore in cui la nostra uva si trovava al supermercato è già bucherellato, proprio per darle un po’ di ossigeno. Quindi, la cosa ideale da fare è tenere l’uva nella sua confezione originale e non spostarla altrove. La confezione aiuterà gli acini a rimanere ben ventilati, ma comunque un po’ coperti e protetti dagli agenti esterni.

Quindi, per conservare perfettamente l’uva sfruttiamo questo semplice e geniale trucco a costo zero. Attenzione, però, perché l’uva non ama l’eccessiva umidità, soprattutto in ambienti caldi. Quindi, se le temperature all’interno di casa sono alte, consigliamo di conservarla in frigo. Anche in questo caso, ovviamente, consigliamo di metterle in un contenitore con dei fori per lasciarla respirare.

