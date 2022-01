Al giorno d’oggi si ricorre ai profumatori elettronici e automatici per la profumazione degli ambienti. Soprattutto di quelli più maleodoranti come il bagno. Usiamo spesso anche deodoranti spray dagli aromi più impensabili nella speranza di sentire più accogliente casa nostra. Sembrano passati i tempi in cui i classici fiori di lavanda chiusi dentro dei sacchettini di stoffa venivano utilizzati per profumare stanze e mobilia. Infatti, pochi sanno che per profumare gli ambienti di casa nostra bastano questi 3 semplici rimedi della nonna.

Non solo lavanda

Oltre alla lavanda e ai petali di rosa essiccati, per profumare gli ambienti possiamo ricorrere ad altri rimedi naturali. Ad esempio, l’utilizzo dei chicchi di caffè. Questi possono essere riposti dentro una ciotolina di vetro e messi sui caloriferi. L’ambiente profumerà immediatamente. Meglio ancora se potessimo conservarli dentro dei sacchetti di stoffa e riporli dentro gli armadi o nei cassetti.

E ancora, potremmo trovare anche una posizione adatta per rendere più profumato e accogliente il nostro ingresso o la nostra sala. Ponendoli dentro un piccolo cestino non in vista, i chicchi farebbero comunque il loro dovere. Certo dobbiamo ammettere che l’aroma di caffè dovrà proprio piacerci se desideriamo farne un uso così importante dentro la nostra casa.

Pochi sanno che per profumare gli ambienti di casa propria bastano questi 3 semplici rimedi della nonna

Anche il bicarbonato di sodio e il riso possono essere usati per profumare gli ambienti di casa nostra. In particolare il bicarbonato di sodio è spesso utilizzato per le pulizie di casa. Esso aiuta anche a catturare la puzza di muffa dai nostri armadi, quindi facciamone un uso costante se abbiamo questo problema. Altrimenti potremmo metterlo dentro un contenitore e con l’aggiunta di qualche goccia del nostro olio essenziale preferito possiamo profumare l’ambiente.

La stessa cosa si può fare con il riso. Mettere dentro dei sacchetti di stoffa il riso o il bicarbonato profumati con le essenze a nostro piacere ci faciliterà lo spostamento e l’operazione. I fondi delle tisane non utilizzate o scadute possono diventare un profumatissimo pot-pourri fai da te. Apriamoli delicatamente e versiamo il contenuto dentro una ciotolina. Aggiungiamo a questo punto ciò che ci è più di gradimento. Petali di rose, lavanda, ma anche chicchi di caffè o oli essenziali. Anche la buccia di limoni e arance precedentemente essiccate possono aggiungersi a questa piccola lista di profumatori naturali.

Insomma, non ci mancherà certo la fantasia di sapere accostare odori ed elementi a nostra disposizione per riuscire a dare alla nostra casa quell’aroma accogliente che tanto desideriamo avere.