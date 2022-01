Purtroppo quello dei topi è un problema che non conosce stagione. Che sia con il caldo estivo o con in freddo invernale, se i topi trovano le giuste condizioni, non tarderanno a presentarsi.

Quando se ne intercettano i primi segnali, però, sarà opportuno intervenire tempestivamente.

I topi infatti non solo potrebbero trasmettere malattie attraverso escrementi ed urina, ma anche parassiti come zecche e pulci.

Per questa ragione se troviamo tracce di escrementi e odori pungenti in casa o se notiamo il passaggio dei topi nel giardino sarà opportuno intervenire tempestivamente.

Nel corso dell’articolo vedremo come tenere alla larga questi roditori capendo come intervenire in esterno e in interno.

In casa, cantina e garage

Se il problema di topi e ratti si presenta in interno è probabile che le zone più interessate siano gli scantinati e i garage. Questi sono spesso bui, poco puliti e ricchi di spifferi dai quali i topi possono accedere. Seppur piccolissimi, la prima cosa da fare è intercettare le fessure presenti nel garage o in cantina e chiuderle adeguatamente. I topi infatti possono passare anche attraverso pertugi di meno di mezzo centimetro.

Per farlo possiamo utilizzare le classiche spugnette abrasive d’acciaio per la cucina. Questo materiale infatti non permette di essere rosicchiato e impedisce l’ingresso dei topi nel garage. Inoltre, dopo aver pulito approfonditamente la zona, possiamo lasciare vicino ai potenziali punti d’accesso delle ciotole colme di ammoniaca. Il forte odore pungente sarà rivoltante per i topi che rimarranno alla larga. Se invece vogliamo utilizzare dei prodotti naturali possiamo sostituire l’ammoniaca con una soluzione di acqua, foglie di alloro, pepe ed olio essenziale di menta.

Topi e ratti staranno alla larga da garage e giardino grazie a questi semplici rimedi

In esterno invece dovremo valutare qual è il nostro obiettivo. Se intendiamo proteggere le piante possiamo sia schermarle con delle reti metalliche sia scoraggiare l’arrivo dei topi attraverso piante dalla forte carica aromatica. L’aglio ad esempio risulta molto fastidioso per i topi, così come le piantine di menta. Piantando aglio e menta vicino alle piante che intendiamo proteggere saremo in gradi di tenere alla larga i topi dalle coltivazioni.

In alternativa, anche il sambuco vanterebbe degli effetti repellenti contro i fastidiosi topi. Possiamo utilizzare sia le foglie del sambuco oppure utilizzare dei concimi a base di questo vegetale. Questo è disponibile in commercio sotto il nome di purina e, oltre a scacciare i topi, è utile a rinvigorire e stimolare le piante.

Quindi topi e ratti staranno alla larga da garage e giardino grazie a questi semplici rimedi.

