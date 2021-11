La vita è sempre più cara. Tutti noi ogni giorno cerchiamo di risparmiare, quando possibile. Cerchiamo le offerte al supermercato, aspettiamo i saldi per fare gli acquisti e cerchiamo di risparmiare sulle bollette. Per questo motivo abbiamo svelato tutti i trucchi per la lista della spesa perfetta che ci permetterà di risparmiare soldi ed evitare sprechi.

Gli ultimi aumenti ci spingono ulteriormente al risparmio ed è importante prestare attenzione anche alle piccole cose.

Molto spesso non ci pensiamo, ma gli spifferi che si insinuano tra porte e finestre favoriscono la dispersione termica. Nonostante i riscaldamenti accesi e porte e finestre chiuse, il freddo entra nelle nostre case. Di conseguenza, i riscaldamenti non riescono a scaldare a dovere la nostra casa e i costi delle bollette lieviteranno.

Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni economiche a questo comunissimo problema. Infatti, pochi sanno che per eliminare velocemente gli spifferi da porte e finestre risparmiando sulle bollette bastano 3 geniali trucchetti.

In questo modo, non dovremo più sentire il freddo entrare da porte e finestre mentre siamo sul divano a guardare un film.

Inoltre, vedremo come i costi delle bollette si ridimensioneranno, perché con questi semplici trucchetti impediremo al freddo di entrare in casa.

Se vogliamo saperne di più consigliamo di continuare nella lettura di questo articolo.

Il primo trucchetto è molto economico e semplice da utilizzare. Possiamo eliminare gli spifferi da porte e finestre usando delle guarnizioni adesive di gomma. Possiamo acquistarle a basso costo in qualsiasi ferramenta ed applicarle sul perimetro del telaio in pochi secondi.

Il risultato è immediato e il costo basso, ma dobbiamo tenere presente che queste guarnizioni non dureranno in eterno. Infatti, con il tempo la gomma tende a deteriorarsi e a sbriciolarsi.

In alternativa, possiamo scegliere di applicare dei profili adesivi. Questi funzionano allo stesso modo delle guarnizioni in gomma, ma dureranno di più perché sono fatti in plastica o in alluminio.

Lastre in polistirolo

Il polistirolo è un materiale plastico che spesso troviamo negli imballaggi. Se abbiamo il problema degli spifferi in casa, possiamo ricavarne una lastra dello spessore di circa 3 millilitri usando un coltello affilato. Rivestiamolo con un tessuto che non usiamo più, come se fosse un pacco regalo. Fermiamo il tessuto con qualche punto di pinzatrice e il gioco è fatto.

Poggiamo la nostra lastra di polistirolo semplicemente in corrispondenza dello spiffero e questa non farà passare l’aria.

Vecchie coperte

Possiamo realizzare un economico para spifferi utilizzando le coperte che non usiamo più. Tagliamo qualche striscia della larghezza di 60 centimetri e arrotoliamole. Per finire, leghiamo le due estremità con degli elastici ed avremo il nostro para spifferi in pochi minuti.