Attenzione perché se l’urina è schiumosa potrebbe essere il segnale di questo tumore

Avere uno stile di vita sano, lontano dagli eccessi di alcol e dal fumo, e un’alimentazione equilibrata sono le prime fondamentali regole per la salute. In tal modo i fattori di rischio per l’insorgenza di patologie, quelli modificabili, possono diminuire notevolmente. Eseguire, inoltre, periodicamente regolari controlli e analisi può garantirci una vita longeva e serena, preservandoci da tante sofferenze. Ma attenzione perché potremmo trovare brutte sorprese se prima delle analisi non si adottano questi 3 comportamenti che molti ignorano.

Tuttavia è altrettanto importante ascoltare il nostro corpo e osservarne i cambiamenti perché in tal modo si potrebbero prevenire situazioni spiacevoli. Infatti il nostro corpo è una macchina perfetta e determinati sintomi possono essere il campanello di allarme di qualcosa da non sottovalutare. Proprio come illustrato nell’articolo “Attenzione, battiti superiori a 90 e cuore che impazza a riposo aumenta questo rischio”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Spesso tendiamo a sottovalutare piccole spie o cambiamenti che invece possono indicare l’insorgenza di patologie a volte anche gravi. In particolare è necessario prestare attenzione anche in bagno perché se l’urina è schiumosa potrebbe essere il segnale di questo tumore di cui parleremo tra poco. In particolare, notare l’urina schiumosa può indicare varie patologie ai danni del rene nonché la presenza di un tumore maligno.

Ecco perché è necessario osservare

Trovare schiuma nelle urine non sempre indica una patologia, ma anche una condizione momentanea dovuta ad esempio ad una disidratazione o ad una minzione rapida. Se persiste, potrebbe indicare la presenza abbondante di proteine, in genere presenti in quantità ridotta nell’urina. Questo disturbo, detto proteinuria, potrebbe essere causato da farmaci o da infezioni urinarie o renali. Qualora si sia in presenza di una patologia, in concomitanza alla presenza di schiuma, si potrebbero presentare altri sintomi. Tra questi, la debolezza, il gonfiore alle gambe, la sensazione di affaticamento, nausea, odore o colore diverso, o la presenza di sangue nelle urine. In questi casi, sarà necessario consultarsi con il proprio medico e seguire un’eventuale cura farmacologica o ulteriori esami clinici, a seconda della patologia.

Attenzione perché se l’urina è schiumosa potrebbe essere il segnale di questo tumore disarmante

Tuttavia a questa condizione delle urine può associarsi anche la presenza di un mieloma multiplo. Si tratta di un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le cosiddette plasmacellule. Queste hanno il compito di produrre gli anticorpi per contrastare le infezioni. La moltiplicazione incontrollata di queste cellule può dare vita ad una popolazione di cellule tumorali. Le cellule di mieloma producono una grande quantità di proteina, detta Componente Monoclonale, nonché sostanze che portano alla demolizione del tessuto osseo, provocando fratture frequenti

Questa malattia colpisce solitamente le persone anziane di età superiore ai 70 anni. Non è semplice diagnosticare questa malattia, perché spesso è asintomatica o i sintomi sono generici.

Ad ogni modo controllare e osservare il nostro corpo e prestando attenzione in bagno può essere fondamentale, per la prevenzione di notevoli disturbi.