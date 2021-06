Il basilico è una delle piante aromatiche più diffuse nelle nostre case. Utilissima in cucina per dare vita a ricette strepitose, vivacizzare una frittata o donare sapore a un minestrone.

Una sola foglia di basilico, infatti, è davvero in grado di salvare la situazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oltre all’ambito culinario, questa pianta aromatica è utilissima anche in altri campi della nostra vita.

Le proprietà di questa aromatica sono principalmente legate al suo olio essenziale. Si tratta di una sostanza costituta da linaiolo, eugenolo e cineolo. Tra i diversi benefici che è in grado di apportare all’organismo troviamo un effetto calmante sul sistema nervoso. Ottimo da assumere nei periodi di forte stress.

Inoltre sarà utilissimo in caso di digestioni lente o di difficoltà a prendere sonno.

Come si era visto in un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa, infatti, il basilico è fondamentale per combattere diversi disturbi (consultare qui).

L’impiego erboristico vede l’utilizzo congiunto di fiori e foglie.

I fiori dovranno essere raccolti all’inizio della fioritura mentre le foglie potranno essere raccolte sino all’autunno. In alternativa, sarà possibile acquistare in erboristeria l’olio essenziale che racchiude le proprietà del basilico.

Pochi sanno che per capelli lunghi, sani e folti a costo zero basta questa profumatissima pianta aromatica fondamentale in cucina

Tra i vari utilizzi delle foglie di basilico ne troviamo uno tramandataci dalle nostre nonne. Infatti, in molti sfruttano le proprietà di questa aromatica per arrestare o diminuire la caduta dei capelli.

Si tratta di un metodo economico per combattere questo fastidioso problema che si manifesta nel cambio stagione.

La caduta dei capelli è un problema sia femminile che maschile che può creare disagio.

Per realizzare un infuso sarà necessario fare macerare circa sessanta grammi di foglie del basilico per circa mezz’ora.

Le foglie andranno messe in infusione in un litro di acqua bollente. Trascorso il tempo necessario bisognerà filtrare l’infuso. Inserirlo in un contenitore spray per poterlo spruzzare con più facilità.

Utilizzarlo ancora tiepido sui capelli prima dello shampoo lasciandolo agire per circa cinque minuti. In seguito, sarà sufficiente procedere con uno shampoo delicato.

Si consiglia di conservare questo prodotto in un luogo fresco, asciutto e buio. Ecco perché pochi sanno che per capelli lunghi, sani e folti a costo zero basta questa profumatissima pianta aromatica fondamentale in cucina.