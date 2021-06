Avere ben chiaro cosa contiene la crema o lo shampoo che usiamo giornalmente è importantissimo. Spesso capita di non essere informati o di non conoscere le sostanze che, se pur dannose, vengono ancora utilizzate nei prodotti per il corpo.

Negli ultimi anni la produzione di prodotti biologici ed ecologici è aumentata. Così come la consapevolezza che tutto quello che usiamo sul nostro corpo penetra invisibilmente e a lungo andare può creare grossi problemi. Ecco perché dovremmo fare attenzione alla lista degli ingredienti usati per cosmetici e abbronzanti che fanno male al corpo e che rischiamo di usare ogni giorno.

Cosa rende un prodotto veramente biologico

Esistono prodotti e pubblicità ingannevoli che spacciano i loro prodotti come naturali. Un prodotto non è biologico solo perché contiene qualche olio essenziale o un estratto di erbe. Ci vuole ben più che un solo ingrediente naturale per ottenere un prodotto totalmente privo di sostanze artificiali.

Per essere biologico, un cosmetico deve rispondere a criteri ben precisi. Non deve in alcun modo alterare la pelle né l’organismo, ma agire nel modo più naturale possibile. Non a caso la natura ci ha donato tutti gli ingredienti migliori per stare bene. Nel 1997 è nata l’INCI, la denominazione internazionale per inserire sull’etichetta le sostanze usate per i cosmetici. Grazie a questa lista è possibile controllare la presenza di sostanze poco benefiche o a cui si è allergici.

La lista può cominciare dai coloranti artificiali, utilizzati anche per l’abbigliamento. Molti di quelli usati dalle industrie sono potenzialmente cancerogeni, anche se non ci sono prove definitive. Tra questi troviamo l’FD&C Rosso No. 6, D&C Verde N.6.

Proseguiamo con i profumi, spesso creati a partire da sostanze sintetiche. Ne esistono, infatti, più di 200 tipologie e possono provocare allergie, iperpigmentazione, avvelenamento, problemi ormonali. Tra i più dannosi ci sono gli esteri di ftalato e i muschi sintetici.

Continuiamo con il metil-parabene e il propil-parabene , conservanti molto utilizzati e che possono indurre irritazione, effetti estrogeni e alterazioni genetiche.

Poi c’è la paraffina spesso usata in creme, cera depilatoria e trucchi. Saremo sorpresi di scoprire che la paraffina deriva dal petrolio o dal carbone. Per non parlare del glicole propilene, anch’esso spesso derivante dal petrolio.

La formaldeide, invece, entra a far parte dei conservanti. Tra le reazioni più comuni ci sono quelle cutanee, ma ci sono studi che s’interrogano sugli effetti che compaiono dopo anni di utilizzo.