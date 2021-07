Piazza Affari festeggia la vittoria degli azzurri nel campionato europeo con un bel rialzo. In realtà tutte le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso in positivo anche se con rialzi inferiori al punto percentuale. L’unica che non ha guadagnato è stata la Borsa di Londra che oggi ha chiuso praticamente invariata.

Il listino italiano ha messo a segno il rialzo nella seconda parte della seduta. La Borsa sprinta in finale e una notizia inaspettata fa schizzare un titolo, che realizza il maggiore guadagno della giornata. Scopriamo cosa è accaduto oggi grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa e qual è il titolo che è volato e perché.

La Borsa sprinta in finale e una notizia inaspettata fa schizzare un titolo

Per Piazza Affari oggi era una giornata delicata. Lo avevamo scritto anche in questa analisi: “Settimana decisiva, ecco come scoprire se per Piazza Affari sarà record o tonfo“. Se il buondì si vede dal mattino, allora la Borsa italiana è sulla buona strada per recuperare terreno. Se le prossime sedute saranno altrettanto positive, Piazza Affari può aspirare a nuovi record già questa settimana.

Oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 25.283 punti. Una chiusura sopra la soglia dei 25.200 punti riporta un poco di ottimismo in Borsa. Specialmente dopo quanto è accaduto lo scorso giovedì, con la Borsa in calo di quasi 3 punti percentuali.

Oggi era determinante che i prezzi chiudessero sopra i 25.000 punti. Una chiusura sopra 25.200 punti lascia immaginare una settimana che potrebbe sorprendere.

Il rialzo della Borsa, che è avvenuto tutto nella seconda parte della giornata, avrebbe potuto essere più ampio se fossero saliti i titoli bancari. Invece Unicredit ha ceduto lo 0,3%, Banco BPM lo 0,1%, mentre BPER Banca ha chiuso in rialzo dello 0,4%. Intesa Sanpaolo è stata la migliore con un rialzo dello 0,9%.

Ma è nulla rispetto al balzo del 6,5% che ha fatto Mondadori. Oggi la società guidata da Marina Berlusconi ha acquistato De Agostini Scuola per 157,5 milioni. La notizia ha fatto schizzare in alto il titolo in un tripudio di volumi. Alla fine della seduta l’azione ha chiuso a 1,79 euro, segnando un massimo da febbraio 2020.

