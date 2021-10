Tante persone ogni mattina amano leggere il proprio oroscopo, per capire se gli astri sono dalla loro parte o meno. Tuttavia, non tutti sanno che anche per gli animali domestici esiste una sorta di oroscopo.

Infatti, anche loro in base all’influenza di astri e pianeti, cambiano atteggiamento nei confronti del padrone.

In questo articolo, vedremo in generale quali sono le attitudini principali degli animali domestici in base al loro segno zodiacale.

Pochi sanno che i segni zodiacali degli animali domestici raccontano molto della loro personalità. Segni di fuoco

Gli animali nati sotto il segno dell’Ariete sono generalmente coraggiosi e pieni di energia, grazie all’influenza di Marte. Inoltre, sono molto indipendenti, aperti alle sfide e quasi sempre riluttanti all’idea di essere legati.

Quelli del Leone, invece, anche grazie alla guida del Sole, sono vanitosi, viziati e sempre desiderosi di attenzioni. Tuttavia, dimostrano sempre una grande fedeltà nei confronti del padrone e potrebbero avere solo un lato negativo: la pigrizia.

Per il Sagittario, governato dal pianeta Giove, la cosa più importante è la libertà. Questi animali, infatti, sono molto energici ed odiano star chiusi o al guinzaglio.

Segni di terra

Secondo l’astrologia animale, il Toro rappresenta la gentilezza e la compassione. Questi animali guidati da Venere, sono infatti estremamente empatici e sono capaci di legare molto con i bambini. Anche loro, però, sono molto pigri e, piuttosto che uscire, preferiscono di gran lunga riposare.

I nati sotto il segno della Vergine sono invece esigenti e puntuali. Dai loro padroni, infatti, pretendono il rispetto degli orari dei pasti e delle passeggiate, anche perché sono molto routinari ed ordinati.

Quelli del capricorno, guidati da Saturno, in genere sono sereni, autosufficienti ed amano darsi da fare.

Sono ideali per quei padroni che non hanno l’energia e la pazienza per badare ad un animale domestico. Per questo sono più adatti per gli anziani.

Segni di aria

Stiamo quindi scoprendo che pochi sanno che i segni zodiacali degli animali domestici raccontano molto della loro personalità. Ora vediamo quali sono le caratteristiche principali degli animali nati sotto i segni di aria.

Partiamo dalla Bilancia, anch’essi guidati dal pianeta Venere. Gli animali con questo segno sono in genere molto socievoli e di gran compagnia. Riescono ad entrare in sintonia quasi subito sia con altri animali che con altre persone.

L’Acquario invece, governato da Urano, è per natura molto indipendenti, ma non manca mai di dimostrare il suo lato affettuoso e divertente.

Infine, i Gemelli sono molto giocosi e sempre in cerca di attenzioni. Anch’essi instaurano subito un rapporto di fiducia con i propri padroni e non amano molto la routine.

Segni di acqua

Terminiamo con i segni di acqua partendo dal Cancro. Grazie all’influenza della Luna, questi animali molto sensibili e, appunto, un po’ lunatici. Hanno costantemente bisogno di attenzioni, di affetto e stabilità.

Quelli dello Scorpione sono invece molto indipendenti, ma allo stesso tempo fedeli. Amano la libertà e spesso si allontanano da casa, riuscendo sempre a trovare la via del ritorno.

Infine i Pesci, governati da Nettuno, sono molto giocosi ma allo stesso tempo confusionari ed irrequieti. Tuttavia, sono molto intuitivi e capiscono subito se c’è qualcosa che non va nel padrone.