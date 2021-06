Ci hanno sempre detto che i capi di seta non si devono lavare in lavatrice, pena la rovina del capo stesso. Essa è effettivamente un materiale delicato, in quanto costituito da fibre proteiche provenienti dai bachi. La seta è un capo che in realtà, se trattato in maniera scorretta, si può rovinare anche con i lavaggi a mano. A fare la differenza sono i prodotti che si utilizzano e le tecniche di lavaggio.

Essa al contrario di quello che si pensa può essere lavata in lavatrice esattamente come avviene per i lavaggi a mano. È necessario però prestare particolare attenzione ai dettagli.

Dunque, pochi sanno che esistono questi trucchetti geniali e veloci per poter lavare la seta in lavatrice e avere capi puliti e splendenti ma senza rovinarli.

Prima di inserire il capo in lavatrice è opportuno fare una valutazione della macchia stessa. Esistono, infatti, alcune macchie che vanno prima sgrassate con del semplice sapone di Marsiglia e poi successivamente lavate in lavatrice.

Alcune macchie, tuttavia, come quelle di olio, si devono invece trattare con l’uso del talco. Infatti sulla macchia occorre tempestivamente spolverare del talco che va poi lasciato agire per qualche ora. Solo successivamente si procederà al lavaggio.

Come effettuare il lavaggio in lavatrice

In primis bisogna valutare se il capo prevede in etichetta il simbolo per il lavaggio in lavatrice. È ulteriormente importante assicurarsi che la lavatrice abbia il programma per capi delicati ed eliminare completamente la centrifuga dal lavaggio.

Alcune lavatrici hanno addirittura il programma apposito per la seta. Assicurarsi che la gradazione non sia superiore ai 30°C.

Nel cestello bisogna poi inserire esclusivamente capi di seta, possibilmente dello stesso colore. Inoltre, è altresì importante evitare di riempirlo oltre i 1/3 della capienza massima.

Scegliere un detersivo apposito per il lavaggio della seta ed attenersi alle quantità consigliate, meglio utilizzarne un po’ in meno che un po’ in più.

I capi non si devono inserire direttamente in lavatrice ma all’interno di un sacchetto o di una federa di cuscino, per evitare che essi urtino direttamente vicino al cestello della lavatrice.

