Il geranio, molto popolare e amato, è una pianta molto rustica. Nonostante ciò, in alcuni casi sarà necessario valutare attentamente alcune particolari esigenze.

Già in precedenza si era trattato di alcuni disturbi che potrebbero colpire i pelargoni, condannandoli a morte certa (consultare qui).

Oggi, invece, non si tratterà di malattie bensì del substrato. Infatti, molti non sanno che i gerani hanno bisogno di un particolare substrato per sopravvivere e fiorire al meglio.

Prima di acquistare dei gerani è necessario sapere che utilizzando un terriccio di scarsa qualità i nostri gerani patiranno molto.

Pochi sanno che è questo il trucchetto geniale per gerani sani e rigogliosi

Il terreno perfetto per i gerani è leggero, ricco di nutrimento e soffice per facilitare la crescita delle radici.

I più audaci potranno cimentarsi nella creazione da zero del terriccio perfetto unendo torbe bionde e scure, sabbia di fiume e compost.

In caso contrario, invece, gli esperti consigliano di utilizzare un classico terriccio per rose contenente sabbia di fiume e stallatico. Prima di acquistare un terriccio per rose, però, si consiglia di leggerne la composizione e sarà bene evitare di scegliere i più economici.

Di norma si sconsiglia di utilizzare il terriccio universale, se proprio non se ne può fare a meno meglio unirlo ad altri elementi.

Si dovrà mescolare del terriccio universale a un 33% di torba bionda o bruna, 33% di terriccio per piante grasse e, infine, aggiungere stallatico.

Meglio preferire lo stallatico pellettato capace di fornire nutrimento per molto più tempo.

Mai utilizzare la terra del giardino o dell’orto, si tratta di terriccio che contiene semi di piante infestanti o parassiti.

Inoltre, quando si rinvasano i gerani mai riutilizzare il terriccio degli anni precedenti. Sarà esaurito e privo dei nutrienti necessari ai gerani.

In situazione di emergenza si potrà utilizzare un terriccio per piante grasse. Infatti, si tratta di un substrato sabbioso e simile a quello che i pelargoni trovano in natura.

Ecco perché pochi sanno che è questo il trucchetto geniale per gerani sani e rigogliosi.