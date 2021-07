Spesso chi non ha un giardino crede sia impossibile per lui coltivare il proprio orto. L’obiezione principale è ovviamente quelle di non avere abbastanza spazio. A questa si unisce l’idea che verdure e ortaggi non crescano bene se non interrate in un ampio appezzamento di terreno. Ebbene, chi la pensa così si sbaglia. Esistono ortaggi che crescono perfettamente anche in vaso. Basta un piccolo balcone per avere un orto ricco di questi 3 ortaggi che non abbia nulla da invidiare ai grandi orti di campagna. Vediamo insieme quali sono i prodotti migliori per una coltivazione casalinga.

Il più prolifico degli ortaggi da vaso

Cominciamo con un intramontabile classico: i pomodori. Questo frutto della terra, a prescindere dalla varietà, non ha bisogno di grandi latifondi per crescere sano e rigoglioso. L’unica cosa di cui necessitano i pomodori è il sole. Per questo dobbiamo consentire alla nostra pianta di avere almeno sei ore di sole diretto al giorno. Un piccolo spazio esterno basterà. Per quanto riguarda la grandezza del vaso, invece, non ha alcuna importanza.

Un ortaggio che cresce velocemente anche in piccoli spazi

La stessa duttilità del pomodoro è propria anche del ravanello. Questo ortaggio è particolarmente indicato per essere coltivato in vaso. Per i ravanelli è meglio utilizzare un vaso basso e largo. L’altezza minima necessaria è di 20 centimetri. Dobbiamo posizionare il vaso in un luogo in cui arrivi l’ombra per gran parte della giornata. Per farli crescere al meglio, seminiamo i ravanelli con una buona distanza tra loro. Ricordiamo che del ravanello non si butta via nulla: anche le foglie sono edibili.

Con un piccolo sostegno, anche questo ortaggio arricchirà il nostro balcone

Dopo pomodori e ravanelli, terminiamo con il cetriolo. Basta un piccolo balcone per avere un orto ricco di questi 3 ortaggi e avere sempre verdura fresca e di produzione casalinga. Il cetriolo ha bisogno di vasi un po’ più grandi, oltre che di due condizioni essenziali. La prima è che deve essere esposto al sole, la seconda è che la pianta deve poter contare su un sostegno, realizzabile facilmente con un bastoncino di legno.

