Quando si tratta di gerani parliamo di una delle piante più diffuse sui balconi di tutta Italia.

Da Nord a Sud, senza eccezioni, non c’è persona che non abbia provato almeno una volta a coltivare dei gerani sulla terrazza.

I pelargoni sono piante che svolgono egregiamente il loro compito di abbellire anche l’angolo più triste del balcone con i loro colori.

Sono piante molto robuste che non temono molti parassiti, rara eccezione per la farfallina del geranio di cui si era scritto qui.

Oltre a questo temibile parassita esiste un’altra causa che porterà i nostri gerani alla morte.

Si tratta di una virosi, virus che potrebbero causare gravi disturbi alle piante. Ma come si riconosce il virus dei gerani?

Per gerani sani e fioriti bisogna fare attenzione e non sottovalutare questi banali sintomi

Le virosi dei gerani, purtroppo, sono molto difficili da curare. Infatti, una volta colpite le nostre piante dovranno venire isolate per evitare la diffusione del virus patogeno.

Riconoscere questa patologia è abbastanza semplice.

Infatti, nel caso in cui, osservando le foglie, si notassero alcuni dei seguenti sintomi bisognerà correre ai ripari.

Quindi, attenzione alle foglie con zone gialle lungo le nervature, anelli più chiari, tacche necrotiche o arricciamenti e deformazioni.

Altri sintomi potrebbero comportare una sorta di nanismo delle piante o di distaccamento degli apici delle stesse.

Ecco perché per gerani sani e fioriti bisogna fare attenzione e non sottovalutare questi banali sintomi.

Cosa fare

Come si scriveva in precedenza, non è possibile agire con pratiche preventive contro le malattie virali.

Gli esperti consigliano di distruggere le piante infette per non dare la possibilità al virus di propagarsi.

In molti, poi, decidono di creare delle talee dalle loro piante. Anche in questo caso sarà necessario prestare molta attenzione ai sintomi precedentemente citati.

Se dovesse manifestarsi la suddetta sintomatologia si consiglia di distruggere tutto il materiale sospetto.

Quando si acquistano gerani, poi, ci si potrà imbattere in piante variegate che nulla hanno a che vedere con il virus, nonostante foglie non uniformi.

È però bene ricordare che nessuna altra pianta avrà foglie variegate. Anche in presenza di afidi o cocciniglia le foglie non diventeranno di più colori, in questo caso la causa sarà certamente un virus.