Ecco cosa significa il trend di TikTok Quanti cammelli valgo?

Su TikTok basta poco perché un video diventi un trend. Gli ingredienti perché ciò accada sono una musichetta accattivante, la spiegazione di qualcosa di nuovo o originale e spesso un balletto facile da imparare. Negli ultimi giorni, uno dei video che impazza sul social network più in voga del momento spiega come calcolare il valore di una persona, uomo o donna che sia. Come?

Ecco spiegato cosa significa il trend di TikTok Quanti cammelli valgo?

In questo caso la musica del video in questione è “Bum bum” di Mohamed Ramadan. Il trend funziona in questo modo: si inquadra se stessi o una propria foto, e poi si passa alla condivisione dello schermo per andare sul sito che calcola il valore di una persona in cammelli. Per farlo sono richiesti dati come altezza, età, forma fisica, lunghezza e colore dei capelli e degli occhi. Alla fine compare un numero che indica per quanti cammelli potrebbe essere scambiata quella persona in alcuni Stati africani.

Un pezzettino di storia

In alcuni Paesi, infatti, specialmente in alcune zone del Nord Africa, la tradizione prevedeva proprio che alcune famiglie scambiassero una donna per un certo numero di mammiferi, spesso cammelli, a seconda di quanto era considerata bella e prosperosa. Spesso a determinare il valore di una donna era la madre del futuro sposo, poiché lui non era autorizzato a vederla sotto il burqa.

Chiaramente sotto i video in questione non sono mancate delle osservazioni degli utenti, che hanno fatto notare come sia poco corretto nei confronti delle donne fare questa valutazione. Va detto, però, che sul sito lo stesso test si può fare anche per sapere il valore di un uomo. Quindi, anche se la logica dello scambio di persone con merci oggi è per noi assurda, si può prendere questo come un gioco divertente da fare con gli amici. Ed ecco svelato finalmente cosa significa il trend di TikTok Quanti cammelli valgo?