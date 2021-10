Gli amanti del pollice verde conoscono bene l’appagante sensazione di gustare qualcosa che con sacrificio e amore è stato coltivato nel corso dell’anno. È altrettanto vero, però, che non tutti dispongono di un orto o magari di un ampio terrazzo per dedicarsi ad attività di questo tipo.

Ed è per questa ragione che oggi vedremo come far germogliare e coltivare in casa un ortaggio tanto tanto diffuso quanto versatile. Stiamo parlando dell’aglio, di cui esistono moltissime varietà di diversa intensità e gusto, che grazie a questa tecnica potremo avere sempre a portata di mano.

Infatti, pochi sanno che basterebbero 3 stuzzicadenti per avere questo ortaggio in casa tutto l’anno.

Come far crescere l’aglio in casa

Tutto quello di cui avremo bisogno come base di partenza sarà una testa d’aglio intera. Come detto prima, ne esistono molte varietà anche più delicate ed eleganti come l’aglio rosso di Sulmona o il mitico aglione di Pienza.

Prima di iniziare, è importante verificare che l’aglio non presenti danni o tracce di funghi e muffe che ne comprometterebbero la crescita.

Partiamo dalla testa d’aglio alla quale dovremo rimuovere la parte apicale ma senza intaccare i bulbilli (gli spicchi d’aglio per intenderci). Sarà proprio da qui che spunteranno i germogli della nuova pianta mentre, dalla base, vedremo spuntare le radici. Una volta tolto il picciolo, entrano in gioco i nostri stuzzicadenti.

Pochi sanno che basterebbero 3 stuzzicadenti per avere questo ortaggio in casa tutto l’anno

Gli stuzzicadenti dovranno essere inseriti tra uno spicchio e l’altro e non dentro allo spicchio stesso per non danneggiare il risultato futuro. Infilzeremo, dunque, la testa d’aglio privata del picciolo con 3 stuzzicadenti, uno per ogni 120° della circonferenza. Per un risultato migliore è consigliabile inserire gli stuzzicadenti leggermente inclinati dall’alto verso il basso a 45° circa.

A questo punto, poggiamo la testa d’aglio su di un bicchiere che grazie agli stuzzicadenti rimarrà sospesa. Versiamo dell’acqua nel bicchiere facendo in modo che questa raggiunga la base dell’aglio coprendola per circa 1 cm. Non resta altro che mettere il bicchiere in un luogo luminoso ma non direttamente esposto ai raggi del Sole.

Aglio fresco sempre a disposizione

Dopo una settimana, radici dal basso e germogli dall’alto saranno cresciuti abbondantemente, dandoci il messaggio che è ora di interrarli. Eliminiamo gli stuzzicadenti e con molta delicatezza rimuoviamo la pellicina esterna della testa d’aglio, separando i vari spicchi germogliati.

Questi andranno inseriti in un vaso con della terra a circa 10 cm di profondità, lasciando che i germogli emergano dalla terra. In un vaso di 30 cm di diametro possono essere messi fino a quattro spicchi germogliati.

Innaffiando circa una volta settimana, nel giro di pochi mesi le piante cresceranno abbondanti e quando le foglie appassiranno sarà il momento della raccolta.

Una volta colto l’aglio, dovremo farlo asciugare in un luogo fresco ed asciutto e finalmente, gustare il frutto del nostro lavoro.

