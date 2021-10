Il nostro Ufficio Studi, dopo averlo segnalato in data 17 febbraio di quest’anno al prezzo di 1,155 oggi ritorna sul titolo Triboo, che è presente nella nostra Lista delle raccomandazioni. Cosa è successo da quella data in poi?

Il titolo (MIL:TB), nel momento in cui scriviamo quota a 1,67 in rialzo del 4,37%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,872 e il massimo a 1,865.

Come valutare il movimento odierno con volumi in aumento rispetto alla media trimestrale? Ci sembra che sia un segnale di ripartenza dopo il recente ritracciamento. Cosa attendere quindi da ora in poi? Qual è la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi? Dopo un +45% dal nostro segnale di acquisto cosa attendersi su Triboo che rimane ancora sottovalutata del 100%?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 45,4 milioni offre servizi di e-commerce e pubblicità digitale in tutto il Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 3,00 per azione dal precedente giudizio di 2,10. I nostri calcoli invece, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano da un prezzo obiettivo di 3,50 circa in rialzo dal precedente di 2,70. Questo target potrebbe essere ulteriormente rivisto al rialzo nei prossimi mesi.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e i nostri oscillatori confermano la elevata probabilità che da ora in poi i prezzi possano ulteriormente accelerare. Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, oggi è in guadagno di circa il 45%. Alzare lo stop loss/profit di medio termine dal precedente 1,19 a 1,37. Supporto di breve termine a 1,57 ed obiettivo primo a 1,90 e poi 2,25 da raggiungere in 1/3 mesi. Obiettivo di medio lungo termine (18/24 mesi) in area 3,50.

Come deve comportarsi chi volesse comprare il titolo ai prezzi attuali?

Deve attenersi agli stessi livelli ovvero stop loss di lungo a 1,37 e di breve termine a 1,57.

Si procederà per step.