Chi cura un orto o un giardino sa che ogni pianta ha bisogno di cure specifiche per crescere sana e forte.

Basta la quantità d’acqua o di sole sbagliata, o una posizione troppo in ombra o troppo luminosa per buttare all’aria diversi mesi di lavoro. Senza contare la fatica e i soldi spesi.

Ogni pianta ha delle necessità proprie ed è importante fornire a ciascuna di queste il nutrimento più adatto.

Uno degli strumenti più importanti di cui disponiamo sono i concimi. Esistono diversi concimi, di origine naturale o chimica, ed entrambi sono efficaci e nutrienti.

In questo articolo, però, ci concentreremo su un concime che proviene da una verdura. Non si tratta delle solite verdure che nominano tutti, ma di un ortaggio a cui penserebbero in pochissimi. Il concime che ne deriva è un vero portento per le nostre piante, ed è giusto conoscerlo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pochi sanno che bastano gli scarti di questo ortaggio per ottenere un formidabile concime naturale

Su ProiezionidiBorsa spieghiamo spesso come creare degli ottimi concimi naturali partendo dai prodotti di scarto che possiamo trovare nelle nostre case. Infatti ecco il portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo.

Oggi parleremo di un fertilizzante poco conosciuto ma molto efficace. Si chiama borlanda e proviene da un ortaggio colorato e saporito.

È ricco di minerali e non inquina l’ambiente

La borlanda è un fertilizzante che si ottiene dagli scarti di materie prime naturali, primi tra tutti la barbabietola. In pochi sanno che bastano gli scarti di questo ortaggio per ottenere un formidabile concime naturale. Questo concime è l’ideale per chi vuole far crescere le proprie piante rigogliose e forti perché è ricco di sostanze nutritive ed equilibranti del terreno.

È l’ideale per stimolare l’attecchimento delle piante che hanno subito un trapianto e per chi cerca un fertilizzante che non impatti negativamente sull’ambiente.

Questo concime vale per molte coltivazioni, come meloni, angurie, fragole e per tanti tipi di ortaggi.