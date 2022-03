Il Circeo guarda con il suo profilo caratteristico questa spiaggia scelta da tanti vip per trascorrere le vacanze. Tra le sue dune fiabesche e la tipica vegetazione mediterranea, nascono e muoiono amori e amicizie. Hanno casa su questo litorale personaggi noti come Ilary Blasi e Francesco Totti, che amano i posti selvaggi e autentici, nonostante il rumoroso traffico e il caos soprattutto d’estate. In zona, tanti anni fa, hanno trovato ispirazione intellettuali come Pierpaolo Pasolini, Dacia Maraini, Alberto Moravia. Una magia che continua ancora oggi, anche grazie a un lago speciale.

Acque salmastre e duna litoranea

Siamo di fronte al Lago di Paola o di Sabaudia, la città che lo abbraccia, costruita in meno di 8 mesi tra il 1933 e il 1934. Questo specchio lacustre dall’acqua salmastra è separato dal mare dalla duna litoranea e raggiunge la profondità massima di 10 metri. Rientra nel Parco nazionale del Circeo ed è Zona Umida di interesse internazionale, perché in inverno vi si fermano gli uccelli migratori. Anche loro non sono indifferenti al fascino del lago, dalle rive coperte da fitta vegetazione.

Ed è proprio vero che, attorno a sé e alla sua oggettiva bellezza, ha proprio tutto per una vacanza completa.

Intanto possiamo incontrare la gente famosa (e i loro ospiti) non solo sulla spiaggia, ma passeggiando tra le vie del centro storico, esempio incredibile di architettura razionalistica. Poi, poiché anche gli antichi Romani non disdegnavano il posto, è facile muoversi alla ricerca di resti del tempo che fu. Come quelli della Villa di Domiziano, con quel che resta di un porto, proprio all’interno del lago e raggiungibile con appositi battelli (su prenotazione).

Pochi sanno che attorno a questo lago c’è tutto quello che serve per una straordinaria vacanza tra gossip e storia

Sosta imperdibile pure al Santuario della Sorresca, costruito sulle sue sponde tra il XII e il XIII secolo: qui si venera una Madonna di legno miracolosa trovata durante una battuta di pesca proprio nel lago.

Chi tra noi, anche in vacanza, non rinuncia allo sport, nel Lago di Paola può affittare canoe e kajak. Un’altra prospettiva per godere del panorama, con il profilo della maga Circe (il Circeo) che si specchia nelle acque. Il lago è inoltre un importante centro sportivo nel Lazio, scelto dai circoli canottieri di Carabinieri e Fiamme Gialle per allenarsi. Per rilassarsi, invece, uno dei punti migliori è il ponte Giovanni XIII che collega Sabaudia alla spiaggia. All’ora del tramonto, in qualsiasi stagione, pochi sanno che attorno a questo lago lo spettacolo è indimenticabile.