Una pianta forte e resistente, che grazie alla sua eleganza e alla straordinaria bellezza decora molti balconi e giardini. È originaria dell’America settentrionale, ma che si adatta perfettamente ad ogni tipo di clima, infatti ormai è diffusa in tutta Europa, compresa l’Italia. Un piccolo alberello facile da coltivare, che non richiede particolari cure, ma che può regalare delle grandi soddisfazioni.

Ecco che parliamo dell’albero di acacia, facilmente riconoscibile dalla corteggia rugosa e dal colore scuro. Un legno molto resistente utilizzato anche per costruire strumenti musicali.

Le foglie dell’albero sono di forma ellittica e poggiano su dei rami spinosi. I fiori, profumati ed eleganti, sono raggruppati a grappolo e si sviluppano verso il basso. Sbocciano in primavera e assumono un colore delicatissimo bianco e giallo.

Un piccolo accenno sulla coltivazione di questa pianta

Abbiamo poc’anzi ribadito che l’acacia non necessita di particolari cure, ma solo di piccole accortezze. Infatti, questo albero ama molto l’esposizione al sole, ma meno il freddo e il vento. Le innaffiature dovranno essere abbondanti solo durante la messa a dimora o per gli esemplari più giovani, mentre per gli alberi adulti basterà solo l’acqua piovana. Inoltre, l’acacia necessita di un terreno ben drenato e molto profondo, per consentire lo sviluppo delle grandi radici.

Molti ignorano che questo fiore dalla bellezza mozzafiato calma la tosse ed è buono da mangiare

L’albero di acacia, non è conosciuto solo per la sua bellezza, ma anche per la produzione di un alimento molto famoso. Si tratta di un miele uniflorale, dal colore chiaro, dal sapore delicato e dolce.

Il miele di acacia può sostituire perfettamente lo zucchero, proprio come questo alimento poco conosciuto che protegge anche le vie respiratorie. Ma non solo, è conosciuto come rimedio naturale che apporta molti benefici al nostro corpo.

Infatti, è da sempre utilizzato per fornire energia. Adatto agli sportivi e a tutti coloro che hanno bisogno di forza, ad esempio, dopo un’influenza. Sciolto nelle bevande calde, è un perfetto rimedio per proteggere e curare le vie respiratorie in caso di tosse e raffreddore.

L’uso in cucina

Molti ignorano che questo fiore dalla bellezza mozzafiato, calma la tosse ed è buono da mangiare. Infatti, come riporta Wikipedia, i fiori di acacia sono molto versatili in cucina e si prestano bene per preparazioni sia dolci che salate. Utilizzati soprattutto in Veneto e in Toscana, il modo migliore per gustarli è quello di ricoprirli di pastella e friggerli. A fine cottura possiamo aggiungere del sale o spolverarli con lo zucchero a velo. Facciamo attenzione al fusto e alle foglie che invece contengono sostanze tossiche per l’uomo.

