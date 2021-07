La pressione bassa può davvero darci noia. Come ogni problema al cuore, ci può far sentire estremamente spossati e stanchi. Di solito, la pressione bassa è acuita durante l’estate. Il caldo, infatti, o meglio l’eccessivo calore, spinge il nostro corpo ad assumere determinati comportamenti. I medici sono naturalmente le prime persone da contattare in caso di disturbi gravi.

Tuttavia, possiamo già prevenire qualche effetto con una dieta mediterranea ricca e variegata. Noi di ProiezionidiBorsa lo sosteniamo da tempo, e in questo articolo abbiamo parlato degli incredibili benefici del consumo di questo pesce economico. Oggi però vogliamo parlare di frutta. Infatti, pochi lo sanno ma questo frutto dell’estate è perfetto per combattere la pressione bassa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi lo sanno ma questo frutto dell’estate è perfetto per combattere la pressione bassa

Uvetta, ovvero un regalo che gli dei hanno fatto a noi esseri umani

L’uvetta è quella frutta che piace proprio a tutti. Dolce al punto giusto, con una consistenza interessante, è spesso usata come ingrediente per insaporire i dolci. Tutti la ricordiamo presente nel panettone, ma possiamo naturalmente consumarla anche da sola.

La sua caratteristica principale è l’elevatissimo contenuto di potassio, che la trasforma nel miglior alleato e integratore. In particolare, l’uvetta riesce a regolare la pressione sanguinea e combattere, dunque, la pressione bassa data dal caldo.

Calcio e ferro

Inoltre, l’uvetta contiene molte altre proprietà. In sintesi, è anche ricca di calcio e ferro, elementi che bilanciano perfettamente la nostra dieta. In altre parole, secondo gli esperti nutrizionisti, ci aiuta a respirare meglio e a nutrire per bene i nostri muscoli.

Come possiamo consumare l’uvetta?

Ebbene, i più golosi la consumano anche da sola, mentre esistono alcune preparazioni per tutti.

Infatti, possiamo creare delle macedonie con fragole e arance in cui possiamo inserire l’uvetta. Oppure, possiamo andarla ad usare per le nostre creazioni di piccola pasticceria.