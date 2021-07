Oggi, il team di ProiezionidiBorsa propone una ricetta da leccarsi i baffi e che farà impazzire veramente tutti, grandi e piccini. Le torte salate sono versatili, perché siamo noi a deciderne il contenuto. Possiamo metterci proprio di tutto in base ai gusti di ciascuno ed è proprio questo il bello del tipo di torta in questione.

In questo articolo, proponiamo, dunque, degli ingredienti semplici, ma gustosi che nella maggioranza dei casi piacciono a tutti. Si tratta di un tipo di carne, una verdura e un formaggio ottimi per l’estate. Vediamo nel dettaglio gli ingredienti di cui parliamo.

Ingredienti

Considerando che siamo quattro persone, gli ingredienti che ci occorrono sono:

pasta sfoglia;

600 gr di friarielli;

200 gr di salsiccia;

provola di bufala affumicata;

olio extra-vergine d’oliva;

uno spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Pochi e ottimi ingredienti a basso costo per una veloce e squisita torta salata

Per prima cosa, mettiamo i friarielli a sbollentare in acqua salata fino a quando non si ammorbidiscono e, nel frattempo, facciamo il soffritto di olio e lo spicchio d’aglio tritato. Tagliamo la salsiccia a pezzetti piccoli, per chi vuole può levare il budello, e la facciamo rosolare. Aggiungiamo i friarielli e li lasciamo cucinare insieme per qualche minuto.

Dopo la cottura, versiamo la salsiccia e i friarielli in una ciotola capiente e aggiungiamo la provola di bufala affumicata e il pepe quanto basta. Diamo una mescolata per fare sciogliere la provola almeno un minimo.

Prendiamo il rotolo di pasta sfoglia e lo adagiamo su una teglia rotonda, aggiungiamo il ripieno ben amalgamato e compatto. Per chi vuole, può aggiungere un po’ di parmigiano reggiano grattugiato e mettiamo in forno preriscaldato a circa 180°/200° gradi. Facciamo cuocere per circa 35 minuti, fino a quando la sfoglia non sarà bella dorata e il formaggio ben sciolto.

Ecco come bastino pochi e ottimi ingredienti a basso costo per una veloce e squisita torta salata.

Approfondimento

