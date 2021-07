Molti durante l’estate hanno un solo pensiero fisso: smaltire con diete estreme e con esercizio fisico i chiletti accumulati nei mesi invernali. Questo desiderio spesso e volentieri porta a delle vere fissazioni e ad eliminare dalla propria dieta degli alimenti che potrebbero essere tranquillamente inseriti.

Un esempio su tutti sono i latticini. Per questo oggi spieghiamo un trucco per non doversi allontanare definitivamente da questi deliziosi alimenti. Infatti, pochi lo sanno, ma questi gustosi formaggi sono quelli più poveri di grassi e colesterolo.

Il tabù da sfatare

Molti quando decidono di mettersi a dieta cominciano ad evitare i formaggi. I motivi che adducono a questa decisione sono molteplici: li fanno gonfiare, non riescono a digerirli e il giorno dopo gli fanno guadagnare qualche etto sulla bilancia.

In verità i formaggi non meritano di essere demonizzati in questo modo. Infatti possono essere tranquillamente consumati in uno stile di vita sano ed equilibrato e molti dietologi li prescrivono anche all’interno di diete dimagranti. Certamente esistono delle categorie che hanno meno calorie di altre. Parliamo, ad esempio, dei formaggi freschi che a differenza di quelli semistagionati o stagionati risultano molto più leggeri.

Non tutti lo sanno, ma i formaggi a base di latte di capra rappresentano sempre una scelta migliore. Infatti, generalmente, stando a studi di settore, contengono grassi di miglior qualità e hanno un contenuto più ridotto di colesterolo rispetto a quelli ricavati dal latte di pecora o di mucca.

Inoltre hanno anche delle buone quantità di potassio e ferro. Senza trascurare il fatto che il latte caprino essendo più simile al latte materno è più facilmente digeribile.

Se si parla, dunque, di calorie, l’apporto energetico tra questi due tipologie di formaggio è pressoché uguale. Se invece si tiene conto di tutto il resto, quelli caprini rimangono i formaggi migliori.

