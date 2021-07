Le creme solari sono un prezioso aiuto per proteggere la pelle dai raggi solari. Tutti in estate vogliamo un’abbronzatura perfetta da sfoggiare. Ma senza una protezione solare adeguata rischiamo molti danni. A causarli sono i raggi UVA e UVB e i sintomi possono andare dalla scottatura a tumori della pelle.

È vero che produrre cosmetici casalinghi può essere un’ottima idea per risparmiare e avere prodotti salutari. Tuttavia questa regola non vale per le creme solari. Allora spieghiamo perché dobbiamo fare attenzione all’uso di creme solari fai-da-te e i validi motivi per evitarle.

A dare l’allarme è uno studio del 2019 pubblicato sul giornale scientifico online Health Communication Journal. Su internet ci sono numerose ricette fai-da-te di creme e solari. Nell’articolo si parla soprattutto di Pinterest ma anche di altri Social molto seguiti e letti. Purtroppo nessuna di queste ricette, spiegano i ricercatori, è davvero adeguata e capace di evitare eritemi, allergie, scottature e tumori della pelle. Infatti, queste ricette non sono dotate di quel filtro solare che è alla base dei solari e delle creme.

I normali prodotti cosmetici che proteggono dal sole sono dotati di filtri fisici, che riflettono la luce del sole, oppure chimici, che depotenziano i raggi solari. I filtri fisici più comuni sono lo zinco, il magnesio, il carbonato, ma non basta aggiungerle alla crema fatta in casa. Le industrie cosmetiche fanno prove su prove per garantire l’effetto schermante della crema. Per fare questo usano strumenti tecnologici molto avanzati che nessuno ha in casa.

Attenzione all’uso di creme solari fai-da-te e i validi motivi per evitarle

Una protezione scarsa o inadeguata può davvero essere deleteria per la nostra pelle. Inoltre, l’uso di prodotti non testati ci mette ci fa rischiare reazioni incontrollate. I raggi UVB sono causa di eritemi, nei e macchie, ma anche dell’ispessimento della pelle. I raggi UVA sono causa di problemi più gravi, dalle ustioni agli eritemi, fino alla rottura delle fibre elastiche della pelle ai melanomi.

Ovviamente le creme o il latte solari sono pensate per sconfessare la possibilità di tutte queste patologie. Eppure è dimostrato che non esiste una protezione totale vera, soprattutto perché da qualche anno il sole è diventato davvero forte. Ecco perché dobbiamo usare prodotti ad alta protezione (si consiglia da 50+) e anche quando il sole è basso o il cielo è nuvoloso.