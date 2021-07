Lo scarico del wc diventa spesso una pattumiera dove buttare qualsiasi cosa troviamo a tiro. Molti idraulici hanno ritrovato nelle tubature oggetti incredibili come rasoi, elastici per capelli e addirittura asciugamani interi. Per fortuna questi sono casi molto rari. Ma ci sono abitudini che sembrano innocue e invece sono dannose.

L’idea che buttare nel wc alcuni piccoli oggetti deperibili è assolutamente errata e causa nel tempo molti problemi. Tra questi, ci sono 2 oggetti comuni impensabili che non dovremmo mai buttare nello scarico del wc. Scopriamo che si rischia di fare un grosso danno, non solo al water, ma alle tubature di tutta la casa. E non si tratta solo del gomitolo di capelli tolto dal pettine o dalla spazzola. Certo è la causa più comune di tappi negli scarichi, ma non la sola purtroppo. Pensiamo ai padroni di cani e gatti che buttano i peli nello scarico senza pensare che possono creare palle enormi.

Per cominciare, moltissime persone usano il filo interdentale e spesso lo gettano del gabinetto. Errore madornale per chi non sa che il filo interdentale si comporta esattamente come i capelli. La sua lunghezza gli permette di agganciare altri rifiuti e di creare otturazioni non indifferenti.

Il secondo oggetto molto comune sono le lenti a contatto. Siccome sono morbide, sottili e molto piccole pensiamo che possano passare facilmente dallo scarico. Eppure non pensiamo a cosa si verifica quando le lentine cadono accidentalmente su una superficie bagnata. Di solito il vetro organico che le compone si incolla alla superfice. Stessa cosa accade quando le buttiamo nello scarico del bagno.

Quando toccano l’acqua possono attaccarsi alle pareti degli scarichi e creare ingorghi e cumuli di altro materiale, come peli, capelli, carta igienica. Inoltre, si depositano sul fondo dei serbatoi e creano sedimenti difficili da eliminare. Stessa cosa accade per i profilattici che sono fatti in lattice. Questo materiale è molto resistente e si decompone difficilmente. Rischiamo non solo di rompere le nostre tubature e di spendere un sacco di soldi di idraulico e spurgo, ma anche di creare spazzatura e inquinare mari, oceani e laghi. Per questa ragione è bene pensarci due volte prima di buttare qualsiasi cosa nello scarico del wc, anche la più piccola.

