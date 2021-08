L’alimentazione è fondamentale per mantenere il nostro corpo in salute. Mangiare bene infatti ci può aiutare a tenere lontane molte malattie anche gravi. Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, un semplice frutto può aiutarci a ridurre colesterolo, trigliceridi e glicemia. Questo significa che consumandolo possiamo ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e diabete.

Recenti stime calcolano che circa un terzo delle vittime di tumore siano in buona parte collegate alle abitudini alimentari. Questo dato fa senz’altro riflettere e ci fa capire quanto sia importante mangiare sano. Infatti, pochi lo sanno ma questi comunissimi ortaggi poco consumati aiutano a prevenire il cancro.

Molti di noi già sanno che mangiare frutta e verdura fa bene alla salute. Tuttavia, c’è una classe di verdure che secondo recenti studi aiuta a prevenire il cancro.

Scopriamo insieme di che studio stiamo parlando, com’è stato condotto e i risultati.

È quello che emerge da uno studio condotto da un team di scienziati della Oregon State University. Gli scienziati hanno condotto uno studio su 391 soggetti adulti cinesi esposti ad alti livelli di inquinamento atmosferico.

Queste persone hanno bevuto ogni giorno per 12 settimane una bevanda a base di germogli di broccoli ed altre verdure crucifere in percentuali minori. Questa bevanda forniva un’alta quantità di glucosinolati.

Cosa sono le verdure crucifere?

Le verdure crucifere o brassicacee sono ortaggi appartenenti alla stessa famiglia e che devono il loro nome alla disposizione dei loro fiori. I petali di questi fiori sono 4 e disposti a croce.

Le verdure appartenenti a questa famiglia sono broccoli, cavolo romano, cavolfiore, rape, cime di rapa, ravanelli e cavoletti di Bruxelles.

Queste verdure sono uniche nel loro genere perché ricche di glucosinolati. Questi sono dei composti derivanti da alcuni amminoacidi. Essi sono presenti in tutti gli organi della pianta, ma soprattutto nel vacuolo.

Secondo recenti studi, i glucosinolati giocano un ruolo importante nella prevenzione del cancro. Scopriamo lo studio condotto sulle verdure crucifere.

I risultati

Ciò che emerge dallo studio è che i glucosinolati proteggono le cellule dallo stress ossidativo causato da un’eccessiva esposizione agli inquinanti ambientali. Questi possono scatenare tumori e disturbi di tipo degenerativo. Pertanto, gli estratti di verdure crucifere possono rallentare la proliferazione delle cellule tumorali e prevenirne la formazione.

Dobbiamo tenere presente però che la concentrazione e il contenuto di glucosinolati in queste verdure dipendono dalla specie. Inoltre, possono variare con la crescita della pianta, la conservazione e i metodi di lavorazione.