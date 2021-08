È comunemente noto che l’alcol bevuto in grandi quantità non fa bene alla salute. Svariati studi dimostrano che può essere causa di patologie di vario genere. Nel lontano 1988, l’AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) lo aveva definito un cibo cancerogeno. Per questo spesso l’indicazione dei medici è di consumarne poco e durante pasti. Tuttavia, studi recenti hanno studiato più approfonditamente il legame tra il consumo di alcol e i tumori.

Tra le ultime scoperte c’è una verità abbastanza dura e sconvolgente da accettare. Infatti, un nuovo studio afferma che un consumo moderato di alcol favorisce questi 3 tumori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta proprio di una ricerca portata avanti dall’AIRC in collaborazione con vari Istituti di ricerca: Institute for Mental Health Policy Research – Centre for Addiction and Mental Health di Toronto (Canada), del Centre for Research and Information on Substance Abuse di Uyo (Nigeria), del Surveillance and Health Equity Research dell’American Cancer Society (Stati Uniti) e altri. Questi hanno confermato gli antichi sospetti per cui persone che bevono moderatamente hanno comunque un rischio maggiore di sviluppare il cancro.

Un nuovo studio afferma che un consumo moderato di alcol favorisce questi 3 tumori

Lo studio pubblicato dall’AIRC sulla rivista medica Lancet Oncology basa la ricerca su dati raccolti in tutto il mondo. Lo studio unisce i dati di vendita dell’alcol con le indagini sul rischio di cancro legato al consumo di alcol degli ultimi anni. Da questi dati è emerso che anche un consumo di alcol moderato comporta maggiori rischi di contrarre tumori. Nello specifico 3 sono i tumori in particolare causati da questa sostanza. Si tratta del tumore al seno, al fegato e all’esofago.

Tra i consumatori moderati ci sono coloro che bevono fino a due bicchieri o drink al giorno. 1 su 7 tra i nuovi malati di tumore sono bevitori moderati. L’alcol, infatti, disturba il meccanismo di riparazione del DNA. Al contempo favorisce l’assorbimento di agenti cancerogeni del tabacco e provoca alterazioni negli ormoni sessuali. Ecco perché è necessario, secondo i medici a capo della ricerca, fare più prevenzione. Bisogna mettere in luce questo legame tra tumori e alcol e non trascurarlo.