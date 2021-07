Tutti noi sappiamo che l’alimentazione gioca un ruolo importante e fondamentale per la nostra salute. Ci sono dei disturbi ai quali dobbiamo stare molto attenti perché sono l’anticamera di malattie cardiovascolari.

Colesterolo e trigliceridi sono da tenere costantemente sotto controllo e l’alimentazione può aiutarci in questo.

Come già spiegato in questo articolo, non solo frutta e verdura ma anche il pesce è capace di aiutarci contro colesterolo, trigliceridi e pressione alta.

Oggi invece la Redazione vuole far scoprire ai suoi Lettori un frutto che potrebbe aiutarci a stare bene. Infatti, solo pochi conoscono il frutto migliore per ridurre drasticamente colesterolo, trigliceridi e glicemia. Scopriamo insieme di che frutto stiamo parlando, perché dovremo mangiarlo più spesso e lo studio scientifico che sta alle spalle di questa scoperta.

Il frutto protagonista di questo studio è l’amla. L’amla è un frutto di origine indiana ancora poco conosciuto ma dagli straordinari benefici.

Secondo un recente studio condotto da un team di scienziati e ricercatori indiani, questo frutto sarebbe molto efficace contro la dislipidemia. Questo studio è stato pubblicato nel 2019 su Complementary Medicine and Therapies.

I ricercatori hanno valutato l’efficacia dell’estratto di amla sui pazienti che soffrono di dislipidemia. La dislipidemia è una condizione che vede un elevato livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Lo studio

I ricercatori hanno preso in esame 98 pazienti che soffrono di dislipidemia. Questi pazienti sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo ha ricevuto 500 milligrammi di estratto di amla e l’altro un placebo per 12 settimane. Il placebo è una sostanza che si usa nelle sperimentazioni e che serve per eseguire confronti con farmaci o sostanze attive.

Per tutta la durata dello studio, i pazienti sono stati seguiti e sottoposti ad analisi ematiche.

I risultati

Il gruppo che ha assunto l’estratto di amla ha visto diminuire significativamente i valori di colesterolo totale, trigliceridi e colesterolo LDL.

Ciò che emerge dallo studio e che ha stupito gli stessi scienziati è che l’estratto di amla si è rivelato efficace anche nel diminuire la glicemia.

Questo studio dimostra che l’amla è un frutto altamente benefico, in particolare in pazienti diabetici e dislipidemici.