La farina è un alimento sempre presente nelle nostre cucine e rappresenta l’ingrediente fondamentale per la preparazione di pane, pizza e dolci. È un prodotto ricavato dalla macinazione di frutti secchi e di semi. Sono tantissime le varietà che troviamo sugli scaffali del supermercato: raffinate, integrali, di legumi, di semi, senza glutine. Non ci resta che scegliere la farina più adatta al nostro gusto e alla nostra ricetta.

Un ingrediente tanto in voga

C’è una farina, in particolare, che negli ultimi anni sta vivendo un momento di grande popolarità. Definita “healthy”, sta spopolando nei i vari blog e programmi di cucina. Infatti in pochi lo sanno ma questa farina sazia in fretta e tiene a bada colesterolo e glicemia.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare della farina di Kamut. Dalle origini molto antiche e che proviene dal grano Khorasan. In realtà, la parola “Kamut” non è che un marchio registrato da un’azienda degli Stati Uniti. Questo grano viene coltivato solo in alcune zone degli Stati Uniti e del Canada e proviene esclusivamente da agricolture biologiche.

La farina di Kamut è un alimento completo, ricco di proprietà nutrizionali molto interessanti e con un indice glicemico più basso, rispetto a quello della farina tradizionale.

Secondo questo studio pubblicato nel 2016, una dieta con prodotti a base di grano Khorasan, ridurrebbe il livello di glucosio, insulina e colesterolo. La ricerca è stata condotta su un campione di 21 pazienti affetti da diabete di tipo 2, che hanno consumato per 8 settimane prodotti a base di grano Khorasan e prodotti a base di grano moderno.

Si è riscontrato che il profilo metabolico è migliorato notevolmente solo con il consumo dei prodotti a base di Kamut, riducendo, così, il colesterolo LDL, la glicemia e l’insulina.

Ma non solo, la farina di Kamut possiede un elevato potere energetico ed è ricca di fibre, quindi, di conseguenza sazia più in fretta e più a lungo.

Un piccolo consiglio: questa farina contiene glutine, quindi non è adatta a chi soffre di celiachia.