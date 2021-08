Avanzando negli anni le nostre capacità di integrare vitamine diminuiscono sempre più. Molte sono però di fondamentale importanza per la nostra salute, come la vitamina A. Di quest’ultima ne traggono beneficio gli occhi, la pelle, i capelli e addirittura il sistema immunitario. Fra tutte le fonti di questo nutriente, la prima che subito viene in mente è la carota ma ne esistono molte altre ancora più salutari. Per proteggere la vista nel lungo termine sono questi i cibi da assumere, quelli che contengono vitamina A.

Le carote non sono l’unico alimento ad avere un alto contenuto di vitamina A e i contendenti non sono da meno in quanto a bontà. Il fegato di manzo è straordinariamente ricco di questo benefico nutriente. 85 grammi di questo alimento contengono intorno agli 8000 microgrammi di vitamina A, come riporta questo studio.

Un’altra alternativa alle carote sono le patate dolci al forno. Anch’esse sono deliziose e di nicchia e soprattutto salutari grazie all’alto contenuto di vitamina A. Circa 1000 microgrammi di quest’ultima su 100 grammi di patate dolci. Per concludere con un’ultima scelta di gusto, anche la zucca rientra in questa classifica. In termini di misure parliamo di 706 microgrammi su 100 grammi di questo cibo squisito. Non alla pari delle carote, ma pur sempre validissime. Tutti i dati presentati sono raccolti da Food Data Central del U.S Department of Agriculture.