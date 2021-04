Avere una cucina ordinata ed efficiente è importante specie se si va di corsa e non si ha tanto tempo per prepararsi da mangiare. In particolare, quando si hanno tanti impegni durante la giornata, vorremmo poter mangiare qualcosa in modo rapido.

L’uso degli elettrodomestici è un grande appoggio. Infatti, sono proprio loro che ci permettono di risparmiare tempo, dandoci un grande aiuto per cucinare piatti anche particolari.

Parliamo ovviamente di macchine da caffè, mixer, tostapane, spremiagrumi, robot da cucina, macchine per il pane e la pasta che però hanno un grosso difetto.

Ovvero possono essere ingombranti creando confusione in cucina con il rischio di farci perdere tempo durante la preparazione dei cibi.

Per questo è importante sapere come ordinare in poco tempo, risparmiando spazio e in modo perfetto e per essere pronti all’uso gli elettrodomestici in cucina.

Le mensole come soluzione più immediata

Partiamo dalle mensole che ci sono sopra il ripiano di lavoro. Sono sicuramente i posti migliori e pratici per la loro sistemazione. Unico inconveniente è quello del peso.

Pertanto, se non si hanno le mensole e si vogliono inserire nella cucina, conviene pensare a quali elettrodomestici posizionarvi. In questo modo si potranno costruire bilanciati e quanto più resistenti possibili.

Se invece sono già previsti nella nostra cucina, allora sarà sufficiente decidere quali elettrodomestici posizionarvi sempre tenendo conto del peso. Inoltre, può essere anche una scelta divertente.

Il motivo è che ormai molti elettrodomestici hanno un design colorato per cui risultano anche belli da vedere come oggetti esposti e messi in bella vista.

I ripiani interni possono essere molto utili

Altra soluzione può essere quella di usare i ripiani interni soprattutto per chi non ama il disordine e i fili sparsi.

L’uso di questi ripiani permetterà di far diventare invisibile tutto questo, posizionando gli elettrodomestici che magari si usano di meno.

Piccola accortezza è valutare anche qui il peso poiché alcuni di loro potrebbero risultare troppo pesanti da prendere.

Per questo motivo è un utile suggerimento ipotizzare in cucina, qualora non ci fossero, dei mobili con scomparti estraibili per rendere più facile il tutto.

I mobili bassi ed altre soluzioni

Infine, un’altra soluzione su come ordinare in poco tempo, risparmiando spazio e in modo perfetto e per essere pronti all’uso gli elettrodomestici in cucina è questa. Usare i mobili bassi solitamente presenti in una cucina.

È la soluzione più immediata solo che bisogna controllare che i vani abbiano un’altezza giusta. Inoltre, è importante anche che siano ben spessi per sostenere il peso dell’elettrodomestico.

Le soluzioni appena descritte sono quelle più pratiche ed economiche. Ovviamente, per chi volesse e soprattutto può, ci sono anche soluzioni più dispendiose.

Ad esempio, una è quella di costruire un mobile a scomparsa estraibile all’occorrenza oppure una colonna ad hoc per gli elettrodomestici.