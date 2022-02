Ormai è quasi giunto il momento di decorare casa con delle nuove piante. L’appartamento, ricco di verde e fiori, regala sempre delle splendide emozioni. Possiamo adornarlo con delle piante grasse, ma anche con delle piante che apparentemente possono sembrare complicate da curare, ma che in realtà non lo sono affatto.

Spesso, se non si ha un pollice verde, si sceglie sempre il cactus che, anche se lo ignoriamo per mesi, rimane lì immobile e in salute. Non dimentichiamolo però per troppo tempo, perché anche lui avrà una data di scadenza. E proprio per paura di far morire le piante, si scelgono allora quelle più semplici possibili. Ma non deve essere per forza il solito cactus.

Altre volte, invece, optiamo per le orchidee, piante veramente belle ed eleganti. Oppure per lo spatifillo, dalle grandi foglie e dai fiori bianchi che guardano il soffitto. Se quindi amiamo le piante con fiori, ma non vogliamo la solita orchidea o il solito spatifillo, ce ne sono tante altre che possiamo scegliere. E non è affatto detto che siano complesse da gestire.

Altro che orchidea o spatifillo, preferiamo questa pianta con fiori che ha bisogno di poche cure

Se siamo degli amanti dello spatifillo e del colore acceso delle orchidee, esiste una meravigliosa pianta che è il mix di queste due. Infatti, per la forma assomiglia allo spatifillo, ma il colore raggiante, pieno e pop ricorda l’orchidea.

Stiamo parlando dell’Anthurium Andreanum Lilac, chiamato anche Flamingo Flower. Questa è una pianta tropicale che cresce spontaneamente in Colombia, Ecuador e America del Centro. È una pianta che è abituata a temperatura umide, che vanno dai 15 ai 20 gradi. Evitiamo i cambi repentini di temperatura perché non saranno apprezzati.

Per quanto riguarda l’acqua non dobbiamo temere, perché quando sentiamo che la terra è secca, non tanto sulla superficie quanto in profondità, allora la dobbiamo annaffiare. Non dobbiamo affogarla, la superficie deve essere sempre umida.

Per quanto riguarda la luce, invece, ama stare in zone luminose, senza il sole diretto. È importante che sia una zona luminosa, quindi magari vicino ad una finestra, altrimenti non farà i fiori color viola.

La leggenda, o meglio la tradizione Feng Shui, dice che questa sia una pianta che attira gioia e felicità. E in questo periodo un po’ di felicità può sempre essere utile. E allora altro che orchidea o spatifillo, preferiamo questa pianta perfetta per il nostro appartamento.

