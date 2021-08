Molti sanno che l’eredità deve essere formalmente accettata perché quel patrimonio diventi nostra proprietà. Questo significa che è ben possibile rifiutare un’eredità che ci venga offerta. Tuttavia, pochi lo sanno ma ecco cosa succede ai nostri beni se nessuno accetta l’eredità

I chiamati all’eredità

Procedendo per ordine, quando una persona muore, si apre, come è solito dire, “la successione”. Non ci sono ancora degli eredi veri e propri, ma solo dei chiamati all’eredità. Cioè, i parenti del defunto che gli succedono per legge o quelli nominati con testamento vengono chiamati a dire se vogliono accettare quell’eredità oppure no.

Come si diventa erede vero e proprio

I chiamati all’eredità diventano eredi solo quando, e se, accettano l’eredità. Si parla di “accettazione espressa” quando avviene in modo formale, con un atto davanti al notaio o al cancelliere del tribunale.

L’accettazione è invece “tacita” se il chiamato compie degli atti che lo fanno diventare automaticamente erede. Per esempio, gli Esperti di Proiezionidiborsa hanno già messo in guardia i lettori che siano eredi di un parente pieno di debiti.

Pochi lo sanno ma ecco cosa succede ai nostri beni se nessuno accetta l’eredità

Se i chiamati non accettano l’eredità in un primo momento di parla di eredità giacente. Giacente, appunto, significa in attesa di essere accettata da qualcuno degli aventi diritto.

Cosa si fa in caso di eredità giacente

In questo caso il Tribunale nomina un curatore dell’eredità. È un amministratore che deve curare che i beni dell’eredità non subiscano diminuzioni di valore o che non se ne approprino soggetti che non ne hanno diritto. Ha il compito di mantenere integro il patrimonio ereditario. La nomina del curatore può avvenire su iniziativa del Tribunale, ma non è certo un’ipotesi frequente. Più spesso lo chiedono i chiamati stessi in attesa di decidere se accettare quel lascito o meno.

Se poi, nel termine di ben 10 anni dall’apertura della successione, nessuno accetta l’eredità, tutto il patrimonio diventa proprietà dello Stato. Questa è la fine che fanno i nostri beni se nessuno accetta l’eredità che abbiamo lasciato.