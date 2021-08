Questo alimento ricchissimo di proteine mette d’accordo tutti anche i vegani

La frutta a guscio è l’alimento ricchissimo di proteine che mette d’accordo tutti, anche i vegani. Rappresenta, infatti, una fonte proteica necessaria per il suo alto contenuto di proteine, vitamine e minerali. Scopriamo oggi, con l’aiuto degli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa, quanta ne possiamo consumare ogni giorno.

La frutta a guscio ha davvero un’alta percentuale di grassi ma questi sono principalmente acidi grassi mono o polinsaturi che, se consumati con moderazione, hanno un effetto molto positivo sul nostro organismo.

Energia pura in tasca

Per l’alto contenuto di grassi, la frutta a guscio è stata considerata inadatta alla dieta per almeno tre decenni. Fortunatamente questa teoria si è rivelata completamente inattendibile, oggi anche le persone con problemi di peso la possono consumare all’interno di un regime alimentare equilibrato. La frutta a guscio è, al contrario, molto apprezzata per l’alto contenuto di grassi insaturi, proteine, vitamine e minerali.

Un arricchimento per il nostro menù

Questo alimento, dunque, è ideale anche per i vegani. La frutta a guscio possiede, infatti, una percentuale piuttosto bassa di carboidrati, mentre è considerevole il suo contenuto di fibre. Inoltre, a seconda del tipo, contiene vitamina B1, B2, B6 e acido folico.

La frutta a guscio costituisce, inoltre, un’importante fonte di minerali come magnesio, potassio, ferro, fosforo e sodio e contiene anche fenoli, degli antiossidanti importanti per prevenire le malattie cardiovascolari.

Sette mandorle, nocciole o anacardi sono la quantità raccomandata. Gli sportivi la consumano gradatamente, per recuperare i momenti di fatica.

Non sono pochi coloro che preferiscono mangiare la frutta a guscio trasformata in crema o maionese. Ne basta un cucchiaino per accompagnare il pesce, oppure le verdure in pinzimonio.

La crema di frutta a guscio può sostituire il burro nelle torte e sostituire lo zucchero nei frullati o nella frutta cotta al forno. Molti produttori biologici, visto il grande ritorno della frutta a guscio sulle nostre tavole, hanno avviato progetti di sostenibilità in oltre 58 Paesi e controlli molto severi sulla produzione.

