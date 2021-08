Il gazebo viene considerato una delle strategie più intelligenti per avere un po’ d’ombra anche nei posti più assolati. Per questo motivo, sempre più persone lo hanno acquistato o lo stanno prendendo in seria considerazione. Di recente però, non si sceglie solamente per questa ragione. Ci sono tanti utilizzi alternativi, che andremo a spiegare in seguito.

Essendo una soluzione elegante, oltre che facile, tanti si lasciano rapire da cataloghi o imprese che promettono una bellissima decorazione per il giardino. Ma non si può limitare solo a questo. Per avere un gazebo da sogno ecco alcune fantastiche idee da considerare assolutamente oltre alle classiche funzioni.

Prima di comprarlo, la prima cosa che dobbiamo considerare è l’utilità e l’uso che ne vogliamo fare. Come accennato in precedenza, può essere usato non solo come zona d’ombra. Per esempio, con le giuste luci (e un po’ di antizanzare), può diventare il posto ideale per cene notturne da fiaba. Oppure può essere usato in combinazione con una vasca idromassaggio o come bordo piscina originale. Chiaramente, nessuno ci vieta di trasformarlo in una sala giochi all’aperto o palestra personale. Le possibilità sono potenzialmente infinite.

Il secondo, importantissimo fattore da considerare è la posizione. Dove metteremo il nostro gazebo? Fortunatamente può essere istallato su qualsiasi superficie piatta, che sia legno o cemento. Il posto che occupa in giardino, inoltre, suggerisce anche una possibile funzione.

Per esempio, se il gazebo si trova su un punto focale, può essere utilizzato come reception o per un matrimonio.

Se invece si trova su una zona ombrosa, può essere utilizzato come area giochi per bambini o posto per cucinare le grigliate.

Se vogliamo impiantarlo nell’angolo del giardino, quello sarebbe assolutamente il posto perfetto per la vasca idromassaggio che tutti vorremmo.

Sempre all’angolo possiamo creare un posto tranquillo dove poter chiacchierare o leggere un libro in solitudine. L’utilità del tetto, inoltre, permette di decorare l’interno con tutti i cuscini e coperte che vogliamo. Ciò ci permetterà di creare un nido tutto nostro, una piccola oasi di pace personale.

