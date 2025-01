Eredità, e se non ci sono figli cosa succede? Le opzioni contemplate dalla Legge

A chi spetta l’eredità quando i coniugi non hanno figli? Quante coppie sono state felicemente sposate anche senza avere figli. A volte, queste coppie, come altre, hanno in vita accumulato un certo patrimonio, che, alla loro morte dovrà essere oggetto di successione ereditaria.

Per cui cosa succede quando entrambi i coniugi muoiono senza figli? La successione può, essere testamentaria o legittima. In assenza di un valido testamento, è la legge ad individuare quali parenti ereditano, e in quale misura. A chi spetta l’eredità quando i coniugi non hanno figli?

Nella successione testamentaria

Il coniuge senza figli, può decidere di fare testamento scegliendo la destinazione del suo patrimonio. Nel farlo, però, deve tener conto degli eredi legittimari che sono gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni ecc.) e il coniuge.

Se il coniuge muore, lasciando soltanto i genitori, il testamento deve destinare agli ascendenti almeno 1/3 del patrimonio. Se il coniuge muore lasciando solo l’altro coniuge, il testamento deve destinare al medesimo almeno la metà del patrimonio. Se lascia i propri genitori e l’altro coniuge, il testamento deve destinare almeno ¼ del patrimonio agli ascendenti e la metà dello stesso al coniuge.

Il patrimonio che non è ricompreso nelle suindicate proporzioni, potrà essere destinato nel testamento a chiunque. Si tratta della quota disponibile, che il coniuge senza figli potrà devolvere ad un parente così come ad uno sconosciuto.

Nella successione legittima

E’ la legge a stabilire chi deve ereditare e in quale misura. La regola generale è che i parenti più prossimi escludono i più remoti.

Nel caso di coniugi senza figli, l’eredità senza figli va: