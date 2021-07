Il geranio è una pianta rustica molto diffusa in giardini e su terrazze; capace di rallegrare qualsiasi angolo pur necessitando di poche cure.

In un precedente articolo si era trattato di uno dei problemi più gravi che possono colpire il geranio (consultare qui).

I pelargoni, tuttavia, sono piante molto esigenti in fatto di substrato. Infatti, nel caso in cui si sbagli ad acquistare il terriccio da utilizzare per il rinvaso la pianta ne risentirà.

Pur non morendo immediatamente potrà sopravvivere per una stagione rimanendo, però, piccola e con pochissimi fiori.

Sarà preferibile, invece, non fare economia sul terreno e preferirne uno di qualità per permettere alle nostre piante di sopravvivere a lungo.

Pochi lo conoscono ma è questo il segreto per gerani sani e fioriti a lungo

I gerani andranno rinvasati ogni anno e in periodi diversi a seconda della latitudine. Infatti, nel Sud Italia si potrà procedere dall’inizio di marzo in poi mentre nel Nord è meglio aspettare la metà di aprile.

Le piante appena acquistate in estate, poi, andranno subito rinvasate appena portate a casa.

Infatti, potranno resistere nel vecchio vaso per un paio di settimane ponendo molta attenzione all’irrigazione. Il vaso in cui vengono sistemati al vivaio o al supermercato è molto piccolo e l’acqua si consumerà molto velocemente.

Come fare il rinvaso

Per rinvasare correttamente i gerani bisognerà sistemare sul fondo uno strato di un paio di centimetri di ghiaia grossolana. Si sconsiglia di utilizzare l’argilla espansa perché tende a trattenere troppo l’umidità che potrebbe essere dannosa per i gerani.

Coprire la ghiaia con un paio di centimetri di terriccio e sistemare il geranio nel nuovo vaso.

La zolla dovrà essere ali entro del vaso e, se si vogliono far coesistere più piante, dovranno essere alla giusta distanza l’una dall’altra.

Il colletto del geranio, poi, dovrà rimanere fuori dalla terra per evitare il crearsi di marciumi.

Dopo aver rinvasato bagnare la terra lasciando l’acqua a disposizione nel sottovaso per circa mezz’ora.

La pianta dovrà essere tenuta a mezz’ombra per circa tre o quattro giorni e l’annaffiatura dovrà essere molto attenta nelle successive due settimane.

Ecco perché anche se pochi lo conoscono è questo il segreto fondamentale per gerani sani e fioriti a lungo.