La zucchina è molto amata e apprezzata dai consumatori poiché è versatile in cucina ed è utilizzata come contorno o come condimento per la pasta. Eppure sembra incredibile ma non tutti conoscono questo metodo alternativo di cucinare la zucchina.

Dolcetti Maria Stuarda

In Sicilia esiste un dolce chiamato “Maria Stuarda”, un dolce di origini molto antiche in onore della regina scozzese. Questo dolce ha la forma di una mini crostata ripiena di confettura di zucchine, e si dice che risalga alla dominazione araba. Non è difficile preparare queste simpatiche crostatine, basta passione e divertimento.

Ingredienti

Tra la pasta frolla e la confettura ecco quello che occorre:

500 gr di farina 00;

1 uovo;

50 ml di latte;

175 gr di burro;

775 gr di zucchero;

mezza bustina di vanillina;

un pizzico di sale;

1 kg di zucchine lunghe;

succo di limone;

5 gr di bicarbonato di sodio;

zucchero a velo.

Prendiamo un tagliere o una spianatoia e versiamo la farina, creando un buco al centro. Aggiungiamo il burro tagliato, l’uovo, 175 gr di zucchero, il bicarbonato, il sale e la vanillina e impastiamo. A poco a poco versiamo il latte poiché l’impasto non deve risultare secco e duro.

Otteniamo un impasto compatto e omogeneo dalla forma rotonda, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo poniamo in frigo per circa 1 ora.

Passiamo alla confettura, e priviamo le zucchine della buccia e dei semi per poi tagliarle a pezzi e le facciamo bollire. Non appena saranno diventate morbide le lasciamo sgocciolare per bene per almeno mezz’ora. Dopo di che in un pentolino mettiamo le zucchine, il succo di limone e lo zucchero restante e lasciamo cuocere a fuoco basso, continuando a mescolare. Quando avremo ottenuto una miscela molle e compatta spegniamo il fuoco e lasciamo che si raffreddi.

Trascorsa l’ora, spianiamo la pasta frolla e con gli stampini facciamo dei cerchi. Imburriamo e infariniamo la base. Aggiungiamo la confettura e facciamo delle strisce di pasta frolla da mettere sopra la farcia per creare le crostatine. Preriscaldiamo il forno a 180° gradi e inforniamo per circa 40/45 minuti. Lasciamo raffreddare e ultimiamo il dolce con una spolverata di zucchero a velo.