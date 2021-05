Coltivare il prezzemolo può essere molto gratificante. Infatti, è un’erba che cresce dappertutto: per terra, in balcone o in vaso.

In cucina è adatto per insaporire e migliorare ogni tipo di piatto: carne, pesce, formaggi, verdure e uova. Come se non bastasse, le sue proprietà nutritive lo rendono un ottimo antiossidante e un digestivo naturale.

Vediamo allora tutti i segreti per coltivare il prezzemolo e avere piantine sane e rigogliose da far invidia a tutti.

I trucchi per la semina

Il prezzemolo cresce praticamente tutto l’anno, da marzo a dicembre. Si consiglia di raccoglierlo di frequente, per rafforzare la piantina.

Per chi vuole partire dai semi per coltivarlo, ecco qualche consiglio pratico. La primavera è la stagione ideale per la semina. Prepariamo un terriccio leggero e sabbioso, ma ricco di sostanze nutritive. Se necessario concimiamolo prima.

Piantiamo i semi tenendoli distanti qualche centimetro l’uno dall’altro. Si consiglia di immergerli la sera prima in un recipiente a bagnomaria, a temperatura ambiente. Bastano poche ore. Quest’azione li renderà più morbidi e ne accelererà la germinazione successiva.

Come curare il prezzemolo

Le innaffiature devono essere costanti ma senza esagerare con le quantità d’acqua. Basta mantenere il terriccio umido, evitando i ristagni sul fondo. Per migliorare il drenaggio possiamo sistemare qualche pallina d’argilla nella terra.

Il prezzemolo ha bisogno di sole, a patto che non sia troppo caldo. Infatti, in estate è preferibile trovargli una sistemazione in penombra, perché non si secchi.

Nel caso ci si debba assentare qualche giorno, per mantenere umida la pianta si potrebbe inserire nella terra una bottiglia rovesciata piena d’acqua. È sufficiente fare prima qualche forellino nel tappo con un cacciavite. Garantiremo così alla nostra piantina la giusta dose di liquidi.

In inverno, quando fa molto freddo dovremmo invece proteggere il prezzemolo, per evitare che muoia congelato. Per farlo possiamo rivestirlo con un tessuto traspirante protettivo.

Per difenderlo dagli attacchi di animali e parassiti, utilizziamo la tecnica della pacciamatura. Sistemiamo sul terriccio del materiale adatto a proteggere la pianta. Ricopriamolo poi con un telo in plastica, perfetto per metterlo al sicuro da pioggia e intemperie.

Ecco tutti i segreti per coltivare il prezzemolo e avere piantine sane e rigogliose da far invidia a tutti. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di questo articolo.