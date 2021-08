Un panorama mozzafiato caratterizzato da una vista spettacolare di fronte all’imponente Etna. A metà strada tra Catania ed Enna si trova questo strano ed affascinante borgo arroccato dalla bizzarra forma particolarissima che in pochi conoscono.

La stravagante forma di questa cittadina arroccata

In Sicilia, vi è uno dei borghi più caratteristici d’Italia che si chiama Centuripe. Questo particolarissimo borgo non solo è arroccato su un sistema montuoso, ma ha anche una vista privilegiata sull’Etna. Oltre al vulcano, la spettacolare vista permette di ammirare anche le cittadine e le vallate circostanti per un raggio di circa 50 chilometri.

La cittadina si estende con una bizzarra e famosissima forma di stella e conta meno di 6 mila abitanti. Le sue caratteristiche stradine, si articolano nel territorio come all’epoca, pensate per essere percorse a piedi o con gli animali. L’economia locale conserva vecchie tradizioni prevalentemente agricole e artigianali con qualche accenno nel settore terziario.

Uno strano ed affascinante borgo arroccato dalla particolarissima e bizzarra forma

La cittadina conserva notevoli testimonianze archeologiche. Fondata dai siculi nel XIII sec. d.C. e distrutta da Federico II di Svevia, Centuripe vide una sua ricostruzione molti anni dopo. Qui è possibile ammirare molti monumenti pubblici di età romana come ad esempio l’affascinante la riserva naturale Forre laviche del fiume Simeto.

Altri monumenti come le terme di Acqua Amara e Vagni oppure i resti del Castello di Corradino un edificio funerario romano e Dogana sono assolutamente da visitare e facili da raggiungere. Un altro sito di interesse storico è sicuramente il complesso architettonico di Panneria in cui vi è una stanza con mosaici e delle statue imperiali, ora conservate nel Museo Archeologico, dove veniva celebrato il di culto di Augusto.

Non molto distante dal sito Panneria, c’è il Museo Archeologico dove sono raccolti vari reperti del territorio sin dall’età prestorica.

Approfondimento

Arancini o arancine? Ecco la ricetta da fare in casa