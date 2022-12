3 vini tra i migliori sotto i 10 euro per una cena alla grande e fare un figurone con gli ospiti

Per fare lasciare il segno tra gli ospiti di una cena, il vino è fondamentale. Ma per fare un figurone basta conoscere quali sono i vini migliori con un prezzo inferiore ai 10 euro.

Perché quando organizziamo una cena a casa nostra con amici o parenti qual è il desiderio nascosto di tutti? Fare una bella figura con i commensali. Mettere a tavola un vino di qualità è una prerogativa fondamentale per lasciare il segno tra gli ospiti. Ma si può puntare su un vino di grande qualità senza spendere un capitale? Certamente. Ecco 3 vini in grado di suscitare l’entusiasmo degli ospiti ma a un costo inferiore a 10 euro alla bottiglia.

Quando si prepara una cena, ovviamente la prima attenzione è al cibo che verrà portato in tavola. Non è sempre facile soddisfare i commensali invitati, specialmente se non si conoscono i loro gusti. Tra gli alimenti che in una tavola non possono mai mancare, c’è il limone, non solo per le sue qualità alimentari. Un cestino di limoni potrebbe essere un bel centro tavola. Inoltre questo agrume sembrerebbe avere dei poteri magici.

3 vini tra i migliori ad un prezzo abbordabile per esaltare cibi e commensali

La scelta del vino da mettere in tavola è una decisione che molti prendono sotto gamba. Invece buona parte della riuscita della cena dipende dalla scelta azzeccata di questo prodotto. Molti pensano che per un vino di alta qualità si debba spendere un occhio della testa. Invece spesso è possibile comprare un nettare di bacco di elevato livello a un prezzo inferiore ai 10 euro.

Facciamo alcuni esempi concentrandoci sul prodotto derivato dalle uve rosse. Il Negroamaro Salento IGP è un vino rosso rubino dal colore intenso, tipico della Puglia. Si abbina molto bene a primi piatti, carni rosse e formaggi stagionati. Particolarmente indicato il Negroamaro Cantalupi, specialmente del 2019, che si può acquistare con un prezzo tra 7 euro e 9 euro.

Il Barbera è perfetto per cene in famiglia ma anche da gustare quotidianamente con pasta fresca oppure con carni arrosto o alla brace. Il colore si presenta simile a un rosso rubino. Il Barbera DOC dei Colli tortonesi, come il Vegia Rampana, ottima l’annata 2020, costa meno di 10 euro.

Come fare la spesa e risparmiare sul carrello anche 3.000 euro all’anno

Il Memoro è indicato da degustare in compagnia con amici. Questo vino, di un profondo rosso rubino, è perfetto con carni di selvaggina e carni rosse in generale. Ideale quando in tavola si porta cinghiale e polenta. Il prezzo varia dai 7 euro ai 9 euro.

Questi vini si possono trovare in vendita presso enoteche e anche grande distribuzione e si possono ordinare online. Spesso sul web ci sono offerte che riducono ulteriormente il prezzo.

Chi volesse comprare questi 3 vini tra i migliori sotto 10 euro, ma anche altri prodotti, può sfruttare le offerte anche della grande distribuzione. Ci sono dei piccoli trucchi che permettono di risparmiare molto sulla spesa, anche 3.000 euro all’anno. Per esempio non è raro trovare degli sconti anche del 50% specialmente su ottimi vini. Non limitiamoci a comprare questo prodotto solo quando ci serve ma per risparmiare sfruttiamo le offerte quando si presentano.