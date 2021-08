La stagione estiva è arrivata al suo momento più intenso, caratterizzata da prezzi non proprio abbordabili e folle di turisti. Proprio in questo periodo è estremamente difficile riuscire a trovare una località in cui passare in serenità le ultime giornate di vacanza estive. Eppure, non è detta l’ultima parola. Infatti, anche i ritardatari dell’ultima ora potranno ancora godersi delle vacanze rilassanti visitando queste bellissime isole. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Non è sempre facile riuscire a trovare l’occasione giusta

Lo sappiamo praticamente tutti: riuscire a trovare delle località in cui passare delle giornate rilassanti ad agosto non è esattamente facile. I prezzi decisamente elevati rendono infatti inarrivabili le località marittime italiane, fattore che vale anche per molte mete turistiche estere.

Eppure, esiste un arcipelago sub tropicale, raggiungibile dall’Italia, in cui è ancora possibile passare delle giornate serene. Qui ci si potrà rilassare adagiati su spiagge stupende, divertirsi praticando sport aquatici o andare alla scoperta della natura più incontaminata. Vediamo subito di cosa si tratta.

I ritardatari dell’ultima ora potranno ancora godersi delle vacanze rilassanti visitando queste bellissime isole

L’arcipelago di cui parliamo è quello delle Canarie, perla incastonata nell’Oceano atlantico a poca distanza dalle coste del Marocco. Analizzando con i voli di andata e gli hotel è infatti possibile scoprire come questa destinazione turistica non sia ancora completamente fuori budget. Qui i visitatori provenienti dall’Italia potranno visitare alcune spiagge bellissime, dove prendere in tranquillità il sole o praticare sport come il surf e lo snorkeling.

Tra questi piccoli angoli di paradiso non si possono non citare Playa De Sotavento, caratterizzata da una sabbia candida e Playa de la Tejita. Inoltre, queste isole sono perfette anche per gli amanti della natura. Il Parco nazionale Garajonay, ad esempio, permette di affrontare bellissime escursioni in mezzo ad un panorama selvaggio ed incontaminato. Infine, gli amanti della tradizione e dell’architettura locale non dovrebbero perdersi una visita alla piccola citta di Vallehermoso, piccolo centro abitato nell’isola di Gomera.

