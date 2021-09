Uno dei metodi migliori per seguire una dieta sana, è quello di consumare gli alimenti in base al loro ciclo stagionale. Questo, infatti, garantisce vantaggi sia perché consumeremo prodotti coltivati in prossimità della nostra zona, sia perché, così facendo, potremmo scongiurare le coltivazioni intensive in serra. Inoltre, imparare a conoscere gli alimenti e come mangiarli, può aiutare ad individuare quali benefici ci offrano in ogni stagione e combattere i problemi comuni di ogni giorno. Ad esempio, pochi sapranno che non crudo ma in questi 3 modi il pomodoro diventa un farmaco anticolesterolo LDL. In seguito, continueremo a trattare del tema, introducendo un frutto tipico di settembre che non tutti prendono in considerazione.

Tante spine ma non è una rosa

Stiamo parlando di una pianta della famiglia delle Cactaceae che non è raro incontrare lungo le strade del bellissimo Sud del Paese. Pochi conoscono questo straordinario frutto esotico di settembre da mangiare contro colesterolo e pressione alta.

Il fico d’India è un frutto carnoso ricoperto di spine, o in alternativa setole, caratterizzato dalla polpa succosa e ricca di nutrienti. Infatti, questo frutto eccezionale è povero di calorie (appena 53 per 100g), ed è ricco di acqua, proteine, vitamine B1, B2, C e A. Inoltre, in particolare nella buccia, sono presenti elevate quantità di:

Calcio;

Ferro;

Magnesio;

Selenio;

Potassio.

Ma le fantastiche proprietà non finiscono qui. Infatti non solo il frutto è nutriente e povero di calorie, ma anche la pianta ha proprietà benefiche su artrosi, edema e ferite infette.

Oltre a quanto detto, il fico d’India è ricco di fibre e, per tale ragione, potrebbe essere un fedele alleato contro pressione e colesterolo. Infatti, circa il 5% è composto di fibra insolubile, non assimilabile dall’intestino, che ne favorisce la regolarità. Questo aiuta a diminuire la pressione sanguigna e l’assimilazione di colesterolo, favorita anche dall’abbondante presenza di vitamine. Dell’aiuto di fibre e vitamine sul controllo della pressione abbiamo già parlato dicendo che pochissimi scelgono questa farina poco conosciuta ma è un killer naturale del colesterolo cattivo.

Inoltre, come riportato sulle pagine di Humanitas, anche il fusto vanta proprietà contro ipercolesterolemia e pressione alta.

Chi deve stare attento

Come sempre, raccomandiamo un consulto medico prima di qualsiasi novità da apportare alla dieta per conoscerne le controindicazioni. Il fico d’India è, ad esempio, sconsigliato per le donne in stato di gravidanza.

