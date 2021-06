Già dall’inizio della primavera in molti hanno cominciato ad impegnarsi al fine di mettere apposto i propri balconi e giardini, trasformandoli in ambienti accoglienti e adatti a ricevere ospiti. Per cercare di valorizzare al massimo questi spazi, ovviamente, la prima arma di cui molti si dotano è quella di coltivare piante colorate ed in grado di impostare la giusta atmosfera.

La cura

Tra ortensie, gerani, rose e ciclamini, con le piante possiamo rendere qualsiasi luogo un posto accogliente e colorato. Non dobbiamo, però, fare l’errore, in cui molti cadono, di considerare le specie che teniamo in balcone come degli oggetti di arredamento. Sono degli esseri viventi a tutti gli effetti e, in quanto tali, necessitano di cure attente e premurose. Altrimenti, in poco tempo moriranno o si ammaleranno gravemente e sarà difficile recuperarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Pochi conoscono questo semplice trucco per far fiorire il ciclamino vecchio e appassito

Come dicevamo, dunque, il primo dettaglio su cui fare attenzione con le piante è quello di essere premurosi e di curarle a dovere. Sfruttando anche i consigli e i trucchi di chi, magari più di noi, è esperto di giardinaggio. Bene, proprio a questo proposito, andiamo a scoprire perché solo pochi conoscono questo semplice trucco per far fiorire il ciclamino vecchio e appassito. Ci riferiamo al fatto di innaffiare questa pianta, e anche di nebulizzarla, utilizzando l’acqua piovana piuttosto che l’acqua di rubinetto.

Diverse persone, infatti, utilizzano questo trucco, raccogliendo la pioggia e conservandola con questo scopo. La ragione è semplice. Al fine di crescere rigoglioso, infatti, e anche di ritrovare la forza per rimettersi in piedi in caso di appassimento, il ciclamino necessita di un’acqua poco calcarea. Non tutti forse lo sanno, ma l’acqua piovana è totalmente priva di calcare e per questo si rivela indicata per annaffiare la pianta, nonché per nebulizzarne le foglie.