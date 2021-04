Tutti sognano balconi sempre fioriti e super colorati. Purtroppo, non sempre le piante ci donano fioriture abbondanti e, spesso ci si deve accontentare delle foglie.

Il problema di queste mancanze solitamente è legato a una cura errata. Dall’esposizione sbagliata agli errori nell’irrigazione o alla mancanza di nutrimenti, la maggior parte delle volte la mancata fioritura non è solo colpa della pianta.

Quando si tratta di concimazione ci sono alcune piante che possono correre in soccorso di altre, una di queste è l’aloe.

L’aloe vera, come spiegato in un precedente articolo (leggere qui), è una pianta succulenta molto semplice da coltivare sia in casa che in giardino.

Le foglie dell’aloe, morbide e ricche di gel, sono ottime per contrastare alcuni disturbi sia dell’essere umano che delle altre piante.

Recidendo le foglie, infatti, è possibile estrarre un gel che, unito ad acqua sarà perfetto per aiutare le altre piante nella fioritura.

Si tratta di un vero e proprio metodo naturale perfetto per fare rifiorire le piante.

Ma come si prepara questo formidabile succo di aloe? Pochi conoscono questo concime miracoloso per piante fiorite in modo naturale.

Il succo di aloe

Il succo di aloe che è possibile estrarre dalle foglie potrà essere utilizzato, come detto, per favorire la crescita dei fiori nelle altre piante.

Se non si possiede una pianta di aloe sarà necessario acquistare il succo direttamente al supermercato, in caso contrario potrà essere estratto naturalmente.

Per creare questo succo miracoloso in casa sarà necessario versare un cucchiaio di succo, o di gel, in un litro di acqua. Ottimo l’utilizzo di una bottiglia di plastica per creare questo composto.

Agitare la bottiglia e mescolare la soluzione, per permetterle una migliore diluizione e poi versarne un po’ sul terriccio delle piante.

Il composto potrà essere utilizzato, almeno una volta al mese, sia sulle piante in piena terra che sulle piante disposte in vaso.

Dopo pochi utilizzi si noterà che la pianta comincerà a riacquistare vigore e a rifiorire abbondantemente.

In ogni caso solo pochi conoscono questo concime miracoloso per piante fiorite in modo naturale.