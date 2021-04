Le uova di Pasqua oggi sono arrivate a costare una cifra non indifferente. In particolare, se decidiamo di acquistare grandi marche o uova artigianali. In un periodo come questo potrebbe e rivelarsi una spesa proibitiva. Esiste però una soluzione che non solo ci permetterà di risparmiare ma ci farà fare anche una splendida figura con il destinatario del regalo. Vediamo insieme 3 piccoli trucchi per lasciare tutti a bocca aperta regalando un uovo di Pasqua da supermercato.

Ecco il primo trucco per regalare un uovo di Pasqua da supermercato

Il primo trucco consiste nel cambiare la sorpresa dell’uovo. Come fare però senza compromettere il cioccolato e la confezione? Per quanto riguarda il packaging sarà sufficiente tagliare lo spago della carta che chiude la confezione. Potremmo sempre sostituirlo con un bel nastro nuovo e già che ci siamo potremmo anche sostituire la carta regalo. Basterà utilizzare una delle tante opzioni offerte dai negozi fai da te per pochi euro.

Per quanto riguarda il cioccolato invece avremmo bisogno di un coltello non seghettato. L’ideale sarebbe utilizzarne uno grande e con il manico in plastica. Non dovremmo fare altro che riscaldare la lama e con questa incidere l’uovo nel punto in cui si uniscono le due metà. Adesso possiamo inserire la nuova sorpresa, magari fatta a mano per risparmiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per chiudere nuovamente l’uovo riscaldiamo leggermente una padella e poniamo una sua metà al suo interno per qualche secondo. Facciamo combaciare il bordo che abbiamo diviso alla superficie calda in modo da far sciogliere il cioccolato. A questo punto potremmo unire due nuovamente le due metà senza far sospettare nessuna manomissione.

Trucco numero 2

Per questo trucco ci basterà sciogliere a bagnomaria un po’ di cioccolato e inserirlo in una sac à poche. Dopo aver tolto la confezione dell’uovo come abbiamo fatto prima possiamo passare a decorarlo. Applichiamo una piccola quantità di cioccolato sull’uovo e attacchiamoci quello che vogliamo tenendolo premuto per qualche secondo. Il cioccolato si solidificherà lasciando la decorazione al suo posto.

Cosa possiamo applicare? Potremmo usare delle caramelle, dei piccoli cioccolatini o dei fiori di zucchero acquistati al supermercato. Se parliamo di come disporli, potremmo farlo in una linea o in una zona confusa ma omogenea.

Trucco numero 3

Quest’ultimo è il trucco più facile da realizzare. Ci basterà acquistare uno spray alimentare, magari dorato o argentato. Si trovano facilmente in vendita nei negozi specializzati. Apriamo la confezione dell’uovo e applichiamo lo spray in modo esteticamente piacevole, basta un po’ di creatività. Lasciamo raffreddare e richiudiamo la confezione. Facile no?

Ecco spiegati 3 piccoli trucchi per lasciare tutti a bocca aperta regalando un uovo di Pasqua da supermercato.