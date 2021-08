L’esposizione solare e l’invecchiamento sono le due principali cause di macchie scure presenti principalmente su viso, mani e collo. Una pelle macchiata rappresenta un disagio per moltissime persone, ma esistono alcune soluzioni che aiutano a trattarla e prevenirla efficacemente.

Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa intendono illustrare i prodotti di bellezza più utili nella lotta a questo difficile inestetismo. Davvero in pochi conoscono questi 4 prodotti eccezionali contro le macchie della pelle dovute a sole ed età che avanza. Ecco di quali prodotti si tratta e i loro principali benefici.

Il siero correttivo e la maschera in tessuto

La prima tipologia di prodotto è un siero correttivo e schiarente principalmente pensato per il viso. Normalmente è possibile trovarlo in commercio in comode boccette di vetro scuro, dotate di pipetta dosatrice. Qualche goccia di questo prodotto uniforma il colorito del viso, migliorando il tono della pelle. L’effetto è rigenerante e riesce pure a minimizzare qualche poro troppo visibile.

Le maschere viso in tessuto anti-macchie e illuminanti sono principalmente adatte per le pelli opache. Questo tipo di cosmesi è normalmente d’origine coreana e serve a ravvivare le pelli spente e con qualche macchia. L’effetto è pure idratante, lenitivo e rinfrescante per la cute. Suggeriamo di puntare su formule con estratto di riso per contrastare efficacemente l’iperpigmentazione.

In pochi conoscono questi 4 prodotti eccezionali contro le macchie della pelle dovute a sole ed età

Il terzo prodotto è il siero ricco di vitamina C, una vitamina dalle proprietà risapute nei confronti delle macchie scure della pelle. La particolare formula arricchita dalla vitamina dona maggiore luminosità al viso. Suggeriamo di prediligere formule che contengano olio di semi d’uva. Come spiegato in questa guida, i semi d’uva hanno incredibili benefici per tutto il corpo e contribuiscono ad ammorbidire la pelle rendendola più radiosa.

Se i primi 3 prodotti servono principalmente a combattere la formazione delle odiose macchie sul viso, non può mancare anche un prodotto per il corpo. Il siero corpo è un prodotto che molte donne dovrebbero imparare a utilizzare con l’età che avanza.

È possibile trovare anche questo in comodi flaconi in vetro dotati di pipetta per l’applicazione comoda di alcune gocce sulla pelle. In questo caso esistono tantissimi prodotti con il 99% di formulazione naturale e perfettamente adattabili anche alle pelli più sensibili.