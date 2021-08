A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di ricevere un complimento e poi dubitare che non fosse sincero. Le persone, purtroppo, non sempre hanno buone intenzioni. Questa è una triste realtà: a volte fanno solo finta di essere gentili ma in realtà non sono davvero interessati. Tutti hanno avuto questo tipo d’incontri. Persone all’apparenza gentili che poi si rivelano essere sgradevoli, viscide e false.

Ebbene, oggi gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa proveranno a fornire ai Lettori degli utili strumenti: ecco come riconoscere una persona falsa a colpo d’occhio usando i segreti della psicologia. Non sempre si tratta di metodi infallibili, ma spesso più segnali insieme possono essere indicatori della verità.

Comportamenti comuni ma rivelatori

La falsa modestia è un primo indizio. Queste persone fanno finta di minimizzare i propri successi mentre invece se ne vantano subdolamente. Per assurdo, è meglio una persona arrogante ma sincera che si vanta apertamente di pregi e successi.

È molto facile per alcune persone essere estremamente aggressive pur mantenendo un comportamento passivo. Si tratta dei classici passivo-aggressivi ed è un tratto caratteristico delle persone false. Soprattutto di quelle che hanno represso la propria negatività ma vogliono mantenere una facciata di civiltà e raffinatezza.

Come riconoscere una persona falsa a colpo d’occhio usando i segreti della psicologia

Una pratica piuttosto nuova è quella del ghosting, molto frequente nelle relazioni amorose quando dopo aver instaurato un buon rapporto una delle parti scompare. Senza una spiegazione logica, si viene completamente tagliati fuori dalla vita di una persona. In tal modo diventa ovvio che il suo comportamento non era genuino, e che probabilmente la relazione era solo un modo per soddisfare le sue tendenze narcisistiche.

Un altro comportamento tipico delle persone false è l’uso delle lacrime di coccodrillo. Viene usato solitamente da chi è abituato a falsificare le proprie emozioni simulando magari tristezza o rimorso. È incredibile ma si tratta di un atteggiamento che accomuna politici, criminali e personaggi famosi. Identificarlo è facile: queste persone tendono a esagerare e non sembrare naturali. Inoltre, all’interno di una conversazione spesso mostrano una vasta gamma di emozioni spesso non coerenti tra loro.

Questi sono solo alcuni dei segnali che permettono di riconoscere una persona falsa.