La Sicilia non è bella solo per il mare turchese che la circonda ma è bella perché è ricca di storia, cultura e natura. Nella grande città metropolitana di Messina si trova un borgo davvero affascinante che vive prevalentemente di turismo e commercio. C’è veramente tanto da visitare, oltre al mare spettacolare, per una perfetta vacanza all’italiana tra relax e benessere.

Pochi conoscono questa meravigliosa località siciliana tra mare cristallino e natura incontaminata

Immersa nella natura e in un paesaggio splendido, proponiamo in questo articolo la bellezza del borgo di Capo D’Orlando. Se andiamo in cima al Monte della Madonna possiamo ammirare un panorama mozzafiato: il litorale e la montagna a picco sul mare. Sul Monte, inoltre, sarà possibile visitare il Santuario dedicato a Maria Santissima. È molto suggestivo andarci anche di sera per ammirare le luci della città che si fondono con il blu scuro della notte e con le stelle.

Per quanto riguarda le spiagge di Capo D’Orlando, proponiamo la meravigliosa spiaggia di San Gregorio con mare cristallino e limpido e fondali spettacolari. Ma tutto il litorale è “composto” da questo mare turchese e da calette, ciottoli e scogli. Anche il porto di Capo D’Orlando è assolutamente da non perdere, poiché ospita tanti negozi e locali dove poter prendere un aperitivo o cenare con una vista che non si vede tutti i giorni.

Un posto molto gradito dai turisti è il famoso Faro di Capo D’Orlando, vicinissimo alla spiaggia, da vedere non solo di giorno ma anche di sera poiché molto suggestivo. Non mancano altre strutture religiose come la Chiesa di Cristo Re e per chi è in cerca di avventura ci sono molti sentieri per fare trekking e percorsi per ciclisti. Per chi cerca storia e siti archeologici proponiamo le Terme Romane di Bagnoli. Adesso non in pochi conoscono questa meravigliosa località siciliana tra mare cristallino e natura incontaminata.

Da Capo D’Orlando alle altre città

Capo D’Orlando è situato in un punto strategico della Sicilia poiché dal borgo si possono facilmente raggiungere le bellissime Isole Eolie, ma anche altri famosi borghi marinari come Cefalù. Dal lato est invece sarà possibile raggiungere Messina e da lì spostarsi dalla Sicilia verso la Calabria.

